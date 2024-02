I “Fottuti e fottenti” di Unaderosa perdono e vincono

“Fottuti e fottenti”, di Unaderosa, Altrimedia Edizioni (Matera, 2024), pag. 84, euro 16.00.

La prima volta che ho ascoltato i Renanera, quella dell’innamoramento, anzi dell’amore a prima vista, fu molti anni fa oramai; erano gli esordi del festival d’Aliano. Sentivo Truncellito allora. E cercai di più su di loro. Ed ecco adesso Unaderosa. La cantante del gruppo.

Napoletana, con quella voce che riconoscerei sempre già alla nota appena accennata, da continuare a inseguire, aspettare.

Quindi ho scoperto che oltre a scrivere canzoni, sia per sé che per altri interpreti, e recitare, ha storie scritte che colpevolmente ancora non conoscevo. Ché m’ero fermato alla prima, per me, coincidenza; quando ho scoperto, nel 2022, che col suo partner artistico e compagno di vita, Antonio Deodati già da tempo trasferitasi in Basilicata ha composto la colonna sonora del film – girato nelle terre lucane – “La notte più lunga dell’anno” (regia di Simone Aleandri, sceneggiatura d’Andrea Di Consoli).

Ma la seconda delle coincidenze, è stata ancora più mirabolante.

Unaderosa ha pubblicato il suo secondo libro di racconti, “Fottuti e fottenti”, con la mia casa editrice del cuore: la materana Altrimedia Edizioni.

Con undici racconti l’autrice presenta la semplicità delle vite minori.

“(…) Vivono in cinque in quaranta metri quadri: i genitori, il nonno, Rosalba e suo fratello maggiore, che poi sarebbe il fratellastro, perché è il figlio che sua madre ha avuto col marito precedente, morto schiacciato sotto una macchina raccoglitrice in un campo di tabacco”, riferisce la narratrice in uno dei primi capoversi di “Come il ragù”. Che poi arriva al punto di svolta della protagonista della storia, Rosalba, piccolina che “ha sette anni nel 1987 ed è una bambina come tante altre”. Il momento che prima d’essere una specie d’iniziazione in tono minore è un passaggio naturale nella quotidianità di paese di gente ‘umile’, dedicata alla fatica. Dove neppure è possibile perdere di rispetto. Altrimenti nemmanco i sacrifici fatti per sopravvivere basterebbero. Ed è vero che qui Unaderosa deve abbastanza, rinnovandola, alla tradizione dei racconti di Scotellaro.

E ci fa stare dalla parte delle donne. Perché “(…) Sì, la menava, come menava sua moglie, e i motivi erano diversi, perché si sa, non c’è mai da giustificarsi quando si alzano le mani addosso a qualcuno. Una volta la pasta era scotta, un’altra volta la camicia non era stirata bene, un’altra ancora ‘quell’amica era una zoccola’ (…).” In “La cosa giusta”. Quando però: “La scelta di Luisa di crescere da sola Simona era stata di sicuro tra le più ardite, ma adesso non le importava più nemmeno di suo padre Carmelo, anche se il dolore viveva in lei costantemente”.

E che coraggio nel titolare un testo “Una nonna di merda”.

Ci sono insomma gli incubi dei marginali della società. Brutti sogni reali che possono essere sconfitti al mattino. Quelli fatti dalla frazione d’umanità detta dei ‘penultimi’. Che dovremmo conoscere sempre, anzi sempre di più, e sicuramente meglio.

NUNZIO FESTA