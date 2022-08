I De Bernaudo, padre e figlia, eretici della Controriforma

Scava scava e dalle ‘’Carte Inquisitorie’’ del passato, conservate negli archivi spagnoli, emerge la storia del barone Consalvo Ferrante De Bernaudo, a giudizio dell’Inquisizione perché luterano ed eretico,’’Impenitente’’ all’interno del movimento dei seguaci dello spagnolo Juan de Valdes. A raccontarci la sua storia è l’avvocato bernaldese Francesco Montemurro nel libro “Il barone de Bernaudo e l’infelice matrimonio di sua figlia Cornelia”. Due storie di personaggi controcorrente in un’epoca, siamo nel sedicesimo secolo, che non consentiva di pensarla diversamente soprattutto nei confronti della Chiesa, Sopratutto per una donna , Cornelia figlia del barone, sottrarsi a un matrimonio di interesse con Juan de Soto, segretario del Regno di Napoli negli anni 1558-64. Due pagine ‘’eretiche’’ poco conosciute della nobiltà illuminata, ma coraggiosa e coerente con le proprie idee. Fuori dal coro allora. Oggi come le ‘’mosche bianche’’ da pensiero unico, uniformato, affossato dalle verità del web e dalle ipocrisie radicati del familismo amorale, emerse a tinte fosche e squallide per la campagna elettorale 2022. Nostalgia dell’Inquisizione? Il barone de Bernaudo,oggi, avrebbe senz’altro seguaci…



Il barone de Bernaudo, eretico impenitente. E la figlia nel suo solco.

Storie di terre bernaldesi e dei loro feudatari.

«Il più grande luterano del Regno di Napoli», così viene definito il barone Consalvo Ferrante de Bernaudo (153?+1578) in una lettera anonima conservata nell’archivio spagnolo di Simancas. E da una cospicua ricerca documentaria tra archivi e biblioteche, nonché dalla consultazione di numerosi testi, nasce il saggio storico, dall’impegnativo titolo “Il barone de Bernaudo e l’infelice matrimonio di sua figlia Cornelia”, di Francesco Montemurro, alla scoperta del vero volto del barone Consalvo de Bernaudo, feudatario delle terre di Bernalda e di Montaguto (AV), ma soprattutto eretico luterano impenitente all’interno del movimento dei seguaci dello spagnolo Juan de Valdes.

Francesco Montemurro, avvocato di Bernalda, ha messo in opera un approfondimento di un personaggio già noto agli studiosi dell’eterodossia della Napoli del Cinquecento e della Controriforma, salvo rendicontare numerosi aspetti inediti della vicenda storico religiosa esaminata ed in particolare un’elegia che comprova la figliolanza di Consalvo Ferrante da Berardino de Bernaudo (segretario delle Maestà aragonesi), la sua caratterizzazione fisica, la sua passione per la collezione di vasi della Magna Grecia e l’esito del secondo processo inquisitoriale. Un personaggio non di poco conto all’interno del movimento valdesiano a Napoli, tanto da costituire una propria setta con sequela tra nobili e persone “basse”. Oltre all’analisi dei due processi per eresia subiti, nello studio di Montemurro sono stati analizzati e approfonditi anche alcuni aspetti relativi alla gestione amministrativa del barone dei feudi delle terre di Bernauda e Montacuto, contribuendo a rafforzarne l’immagine di puntiglioso contestatore delle pretese fiscali spagnole.

Il saggio di Montemurro ci consegna uno straordinario protagonista della lotta del dissenso religioso nel periodo della Controriforma, ostinatamente orgoglioso dei suoi convincimenti religiosi tanto da sfidare a viso aperto i suoi inquisitori. Dagli incartamenti del secondo processo (1562-1568) subito da de Bernaudo, emergerà la vicenda dell’infelice matrimonio di Cornelia, figlia primogenita del barone, con il potente spagnolo Juan de Soto, segretario del Regno di Napoli negli anni 1558-64. Ne scaturirà un volto femminile poco conosciuto, ma estremamente interessante nel suo disperato tentativo di sottrarsi ai costumi sociali dell’epoca. Insomma, meglio contraddire piuttosto che sottomettersi. Come il padre, del resto.