E Giuseppe De Nicola nel ruolo di scrittore, con un romanzo ” La Porta delle quattro chiavi”, del genere fantasy,con solide basi scientifiche, culturali e visionarie…, ci offre un saggio di come si possa restare con i piedi per terra, riflettere su quanto ci sta accadendo intorno, con l’avvento dell’ Intelligenza artificiale, se non ci renderemo conto che va gestita con regole precise e con il potere decisionale affidato al ”buon senso” degli uomini. E qui occorre fare attenzione alle brame di potere, agli usi e gli abusi, che la impiegano nella vita di tutti i giorni, guerre comprese. De Nicola, dalla sua Pietragalla ( Potenza) terra dei Palmenti , del patrono San Teodosio e del tempietto diruto di San Michele , parte per un viaggio tra il reale e il virtuale lungo la rotta ‘’sacra’’di San Michele Arcangelo, che lo porterà da Mont Saint Michel ( Francia) a Monte Sant’Angelo al Santuario di San Michele ( Foggia) per liberare Angelica Hinar Cruz, una esperta informatica di origini ispanica ”rapita” da un imperatore dei nostri giorni- insieme ad altre menti come la sua- costretta a lavorare come un avatar (sintetizziamo) per una super intelligenza artificiale che, di fatto, intende rendere schiava l’umanità.



Una richiesta di aiuto che arriva quanto meno te l’aspetti, della durata di 59 secondi come vogliono le regole- per non essere scoperti- del dark web. Mica facile,però, essere creduti quando si alzano l’olezzo del carrubo o nuvole bianche, che presagiscono a una persecuzione e un ”Altola !” fatto di calamità e di punizioni …da Cavalieri dell’Apocalisse. Ma non si può lasciare che l’ Isaurico ”iconoclasta”, l’imperatore del impero romano d’Oriente, che si scagliò contro le religioni monoteiste, comprometta il futuro dell’Umanità con una Intelligenza Artificiale che si alimenta e acquista potere divorando energia. E allora non resta che organizzarsi nel ” 4AHINAR.NET00 e andare fino fondo,consultando testi esoterici, antiche pergamene, imbattendosi nei quesiti della ‘’ Valle di Giosafat ‘’ a cercare la ”Porta delle Quattro chiavi”.



Come ? Con un quartetto di audaci decisi a tutto, composto da ”Giuseppe” De Nicola , l’amico smanettatore Bruno, l’abbè Pierre e la dolce Alice ”fiamma” francese di Giuseppe. Non si fermeranno di fronte a nulla, benedetti da Pitagora, Talete, Archimede oltre che da San Michele, per trovare combinazioni numeriche in situazioni diverse, che viaggiano sul carro trionfale della Madonna della Bruna, patrona di Matera. Un mosaico che si compone fino alla prova finale (per questo vi invitiamo a leggere il libro, in formato cartaceo naturalmente) che consentirà di liberare la bella Angelica, depotenziare l’imperatore e il suo aberrante progetto di super Intelligenza Artificiale e all’umanità di cominciare a riprendersi il suo destino. Il progresso non può essere arrestato, a meno che non decidiate di vivere senza i comfort della modernità coma hanno scelto di fare le comunità Hamish.E allora vale il messaggio di don Salvatore, parroco di Pietragalla che, rivolto alla gente, dopo che ”tutto è finito” (ma è bene tenere sempre occhi e orecchie aperti), invita a ” Tornare umani, all’amore, al rispetto…torniamo a parlarci, ai sorrisi, agli abbracci, alla solidarietà”.



Fuori dagli eccessi -aggiungiamo- dell’alienante mondo social, permeato da I.A, che crea barriere anche in pizzeria o a tavola con lo smartphone nel piatto creando un muro di incomunicabilità, o porta cervello all’ammasso per seguire stili di vita racchiusi nei likes degli influenzer che fanno mercato. Ci fermiamo qui. Con uno sguardo divertito al passato , legato alle immagini in bianco e nero del ”Pianeta Papalla” della pubblicità della Philco degli anni Sessanta, che affidava a un computer la scelta dell’anima gemella ,passando per i sogni e gli affari di ”SecondLife” negli anni Duemila fino al criptico malaffare di oggi del Darkweb. Il resto ce lo racconterà Giuseppe De Nicola, in tanti lo ricorderanno al Centro di geodesia spaziale ”Giuseppe Colombo” di Terlecchia, magari nel seguito de ” La Porta delle quattro chiavi” edito da Accademia. Glielo chiederemo nel corso della presentazione a Matera, il mese prossimo…



LA LINEA DI SAN MICHELE



LA PORTA DELLE QUATTRO CHIAVI