I 200 studenti dell’Unitep di Matera pronti per il 28^ anno Accademico

A scorrere l’elenco delle materie di studio e delle attività messe a punto dal ” magnifico” rettore Costantino Dilillo, e dallo staffo tecnico organizzativo dell’Università della Terza età e dell’educazione permanente, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Indirizzi scientifici, culturali, sociologici, ambientali e con docenti, c’è anche l’ex sindaco di Matera Domenico Bennardi, per le attitudini e le curiosità di tutti. Tra gli allievi quanti hanno con impegno non hanno mancato mai una lezione e le ”matricole”che rappresentano la nuova linfa dell’ateneo dai capelli d’argento o in tinta, come è la moda del momento. Goliardia a parte, rispetto anche per quanti han perso la chioma, le lezioni dell’Unitep fanno registrare- da sempre- una diligente e continua partecipazione e con tanto di rispetto per gli orari. Un esempio per i giovani. Inaugurazione delle lezioni il prossimo 13 ottobre presso l’aula magna dell’Istituto Alberghiero ”Antonio Turi” in via Biagio Matarazzo, che ha messo a disposizione struttura e servizi. Al rettore, docenti e allievi gli auguri di buon lavoro. Studiare è salute, per la mente e per il corpo.



Unitep Matera: al via il 28° anno accademico dal 13 ottobre

Con un’offerta formativa ricchissima dal 13 ottobre ripartono i corsi Unitep- Università della Terza Età e dell’Educazione Permanente. L’Anno Accademico 2025-2026 gode quest’anno del Patrocinio della Provincia di Matera quale importante segnale di attenzione verso la speciale funzione sociale svolta da quasi un trentennio dalla Università della terza età.

L’avvio del 28° anno accademico apre una nuova stagione di cultura, socialità e crescita personale per i 200 iscritti ai corsi con un’offerta formativa ampia e variegata, pensata per stimolare mente, corpo e spirito.

Unitep, APS di puro volontariato retta solamente dall’annuale tesseramento degli aderenti, non è solo un luogo di apprendimento, ma un vero e proprio presidio culturale e umano. La sua missione è promuovere l’educazione permanente, favorire l’inclusione sociale, contrastare l’isolamento e valorizzare le competenze e le esperienze delle persone adulte e anziane. Attraverso attività didattiche, laboratori e momenti di condivisione, l’Unitep crea uno spazio accogliente dove la conoscenza diventa strumento di crescita culturale, di benessere e di consapevole cittadinanza attiva.



📘 Le materie e i docenti del 2025–2026:

L’offerta formativa di quest’anno è straordinariamente ricca, con 47 discipline e 62 qualificati docenti, selezionati fra le migliori professionalità del territorio.

Ecco le materie proposte:

| Materia | Docente |

|——–|———|

| Ad alta voce: leggere, ascoltare, condividere | Filomena Di Lecce |

| Alfabeti digitali | Domenico Scavetta |

| Astronomia | Pippo Bianco |

| Attività motoria | Vittoria Renzi, Sergio Grieco |

| Canto corale | Andrea Gemma |

| Chitarra per principianti | Franco Sacco |

| Conoscere la Basilicata | Mimma Giovinazzo, Gianfranco Lionetti, Liana Petralla, Pasquale Doria |

| Computer e social | Chiara Colucci |

| Criminologia | Felice Macchia |

| Cultura e società del Novecento | Costantino Dilillo |

| Curiosità scientifiche | Enzo Guadagno |

| Diritto di famiglia e successorio | Florenza Perrone |

| Educazione finanziaria e diritti del consumatore | Angelo Festa |

| Filosofia | Carmela Dinnella |

| Fisica per tutti | Giuseppe Coretti |

| Francese | Mimma Soranno |

| Gastronautica…mente | Antonio Nobile |

| Il cielo tra mito e conoscenza | Giovanna Armando |

| Inglese | Mimma Soranno, Raffaele Manicone, Betty Verrascina |

| Italiani illustri per le strade di Matera | Tina Paolicelli |

| La commedia antica: Aristofane, Plauto | Rosanna Pirone |

| La salute del cuore: corpo e psiche | Nunzio Longo, Mattia Montemurro |

| Laboratorio teatrale | Bruno Francione |

| La donna nella storia | Carmela Dinnella |

| Lezioni di teatro | Antonio Montemurro |

| Medicina di base | Giuseppe Saponaro, Erasmo Bitetti |

| Medicina specialistica | Giuseppe Romano, Lidia Giordano |

| Medicina specialistica di genere | Dott.sse AIDM: Bradascio, Laurentaci, Lascaro, Pastore, Di Pierri, Mencoboni, Rizzi, Sergi, Giordano |

| Movimento e mente | Grazia Maremonti |

| Nomi e cognomi in dialetto | Emanuele Giordano |

| Nutrizione e nutrizione applicata | Adriana Sacco |

| Psicologia | Piero Caforio, Maddalena Colangelo, Isidoro Gollo, Lucia Castellaneta |

| Quadri scenici plastici | Antonio Lifranchi |

| Religione | Franco Sacco |

| Riciclo creativo | Maria Bianchi |

| Rieducazione posturale | Maria Teresa Paolicelli |

| Spagnolo | Cristina Lamacchia |

| Sociologia: noi e gli altri | Maria Bubbico |

| Storia di Matera | Domenico Bennardi |

| Il bello nell’arte | Aurora Campagna, con lezioni di pittura di Giovanni Dell’Acqua |

| Voci della memoria | Michele Morelli – consulenza di Costantino Dilillo |



Le lezioni si terranno anche quest’anno presso le aule dell’Istituto di Istruzione Superiore TURI di via Matarazzo concesse dalla Presidenza della Provincia di Matera con il gentile nulla osta della Scuola ospitante; la gratitudine di Unitep va al Presidente della Provincia Francesco Mancini, alla consigliera Concettina Sarlo, alla Preside Carmela Gallipoli.

Particolare ringraziamento va alla azienda HSH Informatica & Cultura S.r.l per il concreto sostegno informatico e gestionale gentilmente offerto a Unitep.

La Unitep è aperta a tutti coloro che desiderano coltivare la propria curiosità, incontrare nuove persone e vivere la cultura come esperienza condivisa. Le iscrizioni sono ancora aperte, e ogni corso rappresenta un’opportunità per imparare, divertirsi e sentirsi parte di una comunità viva e accogliente.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria Unitep a Matera in via Cappelluti 46 o visitare il sito ufficiale: https://www.unitep.it/