La solidarietà sulle groppe dei cammelli dei 'Magi' è stata veloce quanto un fulmine, nella notte di Betlemme, e non ha atteso l'Epifania per concludere il naturale percorso. Le richieste silenziose e discrete di persone, famiglie in difficoltà, hanno raggiunto gli organizzatori di Matera convention bureau e degli sponsor e i 150 cesti di generi alimentari sono stati prontamente ritirati. Il commento di Luca Prisco è esauriente, per una buona azione e un messaggio portati a termine

“Natale di solidarietà è stato il nostro messaggio di vicinanza alle famiglie

materane più colpite dalla pandemia da Covid-19- dice Prisco, a nome di tanti-

Ci riteniamo soddisfatti dell’iniziativa ben accolta dalla collettività e a seguito

della consegna di oltre 150 cesti eno-gastronomici comunichiamo di aver esaurito

le scorte messe a disposizione chiudendo pertanto lo sportello “solidarietà”.

Arrivederci al prossimo anno con il Presepe Vivente a Matera e auguri di un

Sereno Natale a tutti”