Hasta siempre, Minà! Al Museo della Resistenza e del Comunismo

Gira e rigira anche Gianni Minà, con le sue interviste ‘’rivoluzionarie’’, come quella di 16 ore a Fidel Castro, non potevano che essere ricordate e annoverate come una pietra miliare di giornalismo verità, che resterà negli annali della Storia Moderna e nelle sale del Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera. E così vhs, libri e un post sono un motivo in più per visitarlo con l’apporto appassionato del companero Francisco Calculli. Hasta siempre Gianni.



IL POST SULLA PAGINA FB DEL MUSEO

ADDIO A GIANNI MINÀ, UN ARTISTA DEL GIORNALISMO CHE HA RACCONTATO I PIU’ GRANDI MITI DEL XX SECOLO. E’ morto all’età di 84 anni Gianni Minà, celebre giornalista che ha intervistato quasi tutti, dai Beatles al Subcomandante Marcos, a Maradona fino a Muhammad Ali. Nel 1987 Minà diventa famoso in tutto il mondo proprio per un incontro memorabile: un’intervista di sedici ore con Fidel Castro, il presidente cubano, per un documentario da cui viene tratto un libro e una VHS intitolata ‘Fidel racconta il Che’.