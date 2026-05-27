Guerra in Ucraina ”manipolata”? Sara Reginella non ha dubbi. Il 30 maggio a Matera

Dura e dura quel conflitto nel cuore dell’Unione europea, tra vittimismo strumentale, false proiezioni e previsioni che il governo di Kiev vincerà nonostante la carenza di uomini ma non di mezzi, e una certezza. Si continua con le sanzioni ( di scarsa efficacia finora contro la Russia, ma non lo si fa per Israele) a erogare milioni di euro per

foraggiare l’industria bellica statunitense, con l’Europa che ha rotto ogni trattativa con Mosca (nonostante il sabotaggio delle reti del gas russo che ci obbliga a pagare tre volte tanto il gas liquido a stelle e a strisce)mentre Donald Trump e WVadimir Putin continuano a parlarsi e a trattare? Un paradosso da ”allineati e coperti” tra gli alleati Nato e con la claque della disinformazione su quanto avviene in quel conflitto. Tema interessante per quanti non hanno portato il cervello all’ammasso, ragionano con la propria testa e vorranno saperne di più con la presentazione del libro di Sara Reginella ”Le guerre che ti vendono, in programma a Matera il 30 maggio alla Libreria dell’Arco.La verità, oltre quanto ci viene propinato a reti unificato da media, politici, giornalisti ”allineati e coperti”.



IL COMUNICATO STAMPA

Sabato 30 maggio, alle 18, in libreria, si terrà la presentazione del volume “Le guerre che ti vendono” di Sara Reginella, edito da Dedalo, nella collana “Orwell” diretta da Luciano Canfora.

Con l’autrice dialogherà Michele De Luisi, dell’associazione politico culturale Marx21.

Sara Reginella analizza la guerra in Ucraina con la documentazione del conflitto dalle sue origini, attraverso quattro spedizioni nell’arco di otto anni e ne scandaglia i diversi piani della manipolazione e della propaganda, mettendo in luce come il modus operandi connesso alla genesi e all’incedere drammatico dello scontro russo-ucraino sia generalizzabile anche ad altri conflitti.

Fornendo al lettore strumenti utili per l’identificazione dei meccanismi all’origine degli scontri bellici, l’autrice analizza rodati modelli di ingerenza politica, svela metodi e strategie psicologiche proprie del “marketing della guerra” e offre antidoti di resistenza alla disinformazione che sottende ogni propaganda bellica.

Per tutti quelli che desiderano comprendere i meccanismi nascosti di manipolazione mediatica connessi al “marketing” di ogni guerra.



BIOGRAFIA DI SARA REGINELLA

Sara Reginella è psicologa e psicoterapeuta. Parallelamente all’attività clinica, ha coltivato in modo indipendente un percorso di studi nel ramo cinematografico, diplomandosi nel 2016 in Regia e Sceneggiatura presso l’Accademia Nazionale del Cinema di Bologna. Testimone del conflitto ucraino dalle sue origini, essendosi recata nei territori di guerra, dal 2015 è attiva in campo documentaristico. È anche autrice di “Donbass. La guerra fantasma nel cuore d’Europa” e di “Il fronte degli invisibili”, editi da Exòrma Edizioni, oltre che dei documentari Start Up a War. Psicologia di un conflitto e Il fronte degli invisibili, inseriti nella selezione ufficiale di festival internazionali.

Via delle Beccherie, 55 – 75100 Matera

Tel. 0835.311111 – www.libreriadellarco.it