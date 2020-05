La sequenza di servizi pubblicati sulla grotta dei Pipistrelli, du ” Mattvogghj” come si dice in dialetto, sull’antenato dell’uomo pipistrello che abbiamo alimentato dopo le provocazioni di Antonio Serravezza e di Sergio Laterza continuano a destare non poco interesse, in relazione al ”che fare” e su ‘cosa puntare” per far ripartire in concreto e con argomenti di forte richiamo internazionale l’offerta turistica di Matera, che vada oltre i limiti da respiro corto dello stantio slogan del turismo di prossimità.E così Antonio Serravezza, dal quartiere Agna Le Piane tira fuori le similitudini con quanto è stato scoperto nella grotta di Bacho Kiro e con quello che ha fatto la dottoressa Sahra Talamo dell’Università di Bologna con le analisi sul Dna. Metodica che potrebbe tornare buona anche per lo studio dell’Homo Materanensis custodito nel museo archeologico dedicato a Domenico Ridola. Invito d’obbligo ma servono progetto e volontà,viste le tante opportunità -finora nel cassetto- che sono nello scrigno delle cose da fare per Matera.

È la storia non finisce qui….

LA GROTTA DEI PIPISTRELLI HA CONSERVATO E CONSEGNATO AL MONDO LE PIU’ ANTICHE TESTIMONIANZE DI VITADELL’UOMO CHE HA ABITATO IL NOSTRO TERRITORIO IN ETA’ PREISTORICA.

Nei giorno scorsi abbiamo accennato qualcosa circa le numerose colonie di pipistrelli che abitano la famosa e antichissima Grotta dei Pipistrelli e oggi nuovamente ne riparliamo. Ieri mi è saltato all’occhio un articolo su un quotidiano nazionale un articolo che parlava della scoperta dei resti più antichi dell’Homo Sapiens in Europa a cura di una ricercatrice italiana dell’Università di Bologna. L’analisi al radiocarbonio conferma che i fossili risalgono alla fase iniziale del Paleolitico superiore e quindi rappresentano la più antica testimonianza della presenza della nostra specie in Europa. I resti in questione sono stati scoperti in Bulgaria, nella grotta di Bacho Kiro e consistono in un dente e cinque frammenti ossei che l’analisi del Dna ha attribuito all’Homo Sapiens. Nella stessa grotta, oltre ai resti umani, i nuovi scavi hanno portato alla luce anche alcuni manufatti in avorio e osso e ornamenti in denti di orso, risalenti anch’essi alla fase iniziale del Paleolitico superiore.



Insomma mi sembra la fotocopia della scoperta fatta a Matera da Domenico Ridola il cui materiale frutto degli scavi è custodito presso il Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola”. A questo punto io non ci sto e inviterei la dottoressa Sahra Talamo dell’Università di Bologna a venire a Matera a studiare tutto il materiale rinvenuto nella nostra Grotta dei Pipistrelli e a fare l’analisi del DNA al nostro “Homo Materanus” conservato in una teca dell’interessante museo Domenico Ridola.

Insomma Matera è o non è una delle città più antiche del mondo? Per non parlare anche di “Giuliana la Balena” che è caduta nuovamente nel cassetto delle dimenticanze del nostro Sindaco.

Foto di Carlo Arte