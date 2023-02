Se tanti ragazzi e ragazze del Liceo scientifico ” Dante Alighieri” di Matera hanno appreso con entusiasmo elementi di chimica , scienze o di ”geografia” astronomica, come si diceva nella Prima Repubblica è merito di professori come Vito Vizziello, che hanno saputo illustrare con creatività, competenza e passione quelle materie. Lo diciamo con tanta riconoscenza,e vicinanza alla famiglia, dopo aver appreso, al ritorno in città, che il professor Vizziello è scomparso all’età di 94 anni. ” Il professor Vizziello” come lo chiamavamo noi studenti del corso A, che nel 1977 conseguimmo la maturità. Sempre gioviale, pronto a una battuta, per introdurre questo o quell’argomento e con una capacità didattica incisiva che incuriosiva, per gli esempi legati alla vita reale o di applicazione pratica, che aiutavano a capire per esempio le dinamiche dei corpi celesti, i passaggi di stato della materia o la tavola periodica di Mendelev con la sequenza di elementi di chimica, alla base della vita. Lezioni in aula, alternate ad alcune esperienze di laboratorio o alla proiezione di filmati della CGE, seguiti da un piccolo ripasso in aula per aiutare a fissare nella mente quello che avevamo visto. Naturalmente interrogava girando per l’aula e chiedendo di volta in volta,a Tizio o a Caio, di spiegare questo o quell’argomento. E se qualcuno stentava faceva di tutto per avviare alla riflessione e al ragionamento, tant’è che con un sorriso di soddisfazione ripeteva compiaciuto: ” Visto? Bisogna studiare…e avrete tutto da guadagnare nella vita”. Parole sante e alcuni di noi si sono affermati professionalmente, proprio nella materie scientifiche.Il professore era una grande camminatore, come pochi. Lo incrociavo spesso e talvolta ci fermavamo per ricordare quella classe, la 3 A che aveva fatto 13… Eravamo,rimasti con quel numero dopo il biennio, a causa di altre scelte, trasferimenti e “conferme” alla classe precedente. Grazie,professor Vizziello. Docente e materano di una scuola d’altri tempi.