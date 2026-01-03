sabato, 3 Gennaio , 2026
HomeCulturaGrattascarpe. A Matera ce ne sono ancora. Davvero utili
Cultura

Grattascarpe. A Matera ce ne sono ancora. Davvero utili

Franco Martina
Di Franco Martina

Quando piove a dirotto e le scarpe affondano nella fanghiglia averli a disposizione davanti al portone evita di sporcare le scale. Ma occorre fare attenzione a non inciampare… Sono i ”grattascarponi o nettascarpe” , oggetti in ferro o ghisa fisssati in strada o su marciapiede, davanti ai portoni di molti palazzi della città e abitazione. Nella foto alcuni esemplari fotograti al rione Spine Bianche. I grattascarpe, alcuni con le insegne dei proprietari, risalirebbero all’Ottocento ed erano usati dai contadini per rimuovere il fango che si era depositato sulla suola di scarpe o scarponi.

Articolo precedente
Notte bianca a Taranto negli ipogei(e non solo) della città vecchia
Articolo successivo
Accordo con la Puglia per la mobilità sanitaria. Ecco quello che si potrà e dovrà fare
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti