Applausi convinti e senza sosta a Matera in quel foyer di corte che è, a ragione e con merito, Palazzo Viceconte, che accoglie concerti di ottimo livello dell’associazione culturale materana M.A.T.E’ . E l’ultimo del violinista Francesco Peverini e del contrabbassista Alessandro Serra, con l’ensemble dei solisti lucani diretto dal maestro Pablo Varela ha conquistato e non poco l’attento, fedele e appassionato pubblico che ha apprezzato note e armonie eseguite. Il maestro Pietro Andrisani ‘’direttore artistico’’ di lungo corso che ha portato lustro, fuori dalla programmazione ufficiale, nell’anno di Matera capitale europea della cultura 2019, meriterebbe un pubblico riconoscimento per quanto fatto nella divulgazione della cultura musicale. Cittadinanza onoraria? Giriamo la proposta al sindaco… Quanto alla serata il ‘’Maestro’’ ce la descrive con la consueta argomentazione e con un corredo di foto che, per motivi tecnici, questa volta non possiamo inserire. Bella la tecnologia, ma lontana dal funzionale e armonico pentagramma della musica.

Pietro Andrisani

Domenica scorsa a Palazzo VICECONTE

L’Associazioneculturale materana

M.A.T.È.

ha concluso la stagione artistica 2019 col Concerto

GRAN DUO

Con la partecipazione di Francesco PEVERINI, violino

Alessandro SERRA, contrabbasso

l’Ensemble dei solisti lucani, diretta da Pablo VARELA

Domenica, 15 dicembre 2019, Salone di Palazzo Viceconte durante il Concerto GRAN DUO dove hanno brillato per il loro virtuosismo, il violinista Francesco PEVERINI, il contrabbassista Alessandro SERRA accompagnati dall’Ensemble di giovani solisti lucani diretta da Pablo VARELA

Una caricatura adespota del periodo francese

del virtuoso contrabbassista

Giovanni BOTTESINI

Domenica sera (15 12 2019), a Matera, nell’aurea cornice del salone di Palazzo Viceconte, l’attento pubblico ha vissuto un torrente di gradevoli emozioni durante l’esecuzione del radioso concerto illuminato da astri cangianti del variegato mondo della musica violinistica. Il viaggio filarmonico della serata ha avuto inizio con brani dell’ultimo barocco bachiano e vitaliano giungendo a quel linguaggio musicale tardo romantico elgariano generalmente desunto dal sinfonismo europeo dell’ottocento, soprattutto schumanniano e brahmsiano.

Il programma annoverava due tempi (I° e 3°) del Concerto in Re minore per due violini ed archi, BWV 1043 di Johann Sebastian Bach, la Serenata in mi minore di Edward William Elgar, la Ciaccona in si minore di Tommaso Antonio Vitali e tre superbe opere sinfoniche di Giovanni Bottesini: il Grande Allegro di Concerto alla Mendelssohn, il Concerto in si minore e il Gran Duo per violino, contrabbasso e archi. Interpreti: la giovane Ensemble di Solisti Lucani guidati dalla valida “spalla” Anna Dibattista, governati dalla portentosa bacchetta di Pablo Varela. Il giovane complesso filarmonico è stato adornato di due stelle del firmamento concertistico: i Maestri Alessandro Serra, virtuoso di contrabbasso, giunto a Matera dall’orchestra della Scala di Milano; Francesco Peverini, violinista che ha espresso la sua abilità tecnica mediante l’ugola del suo onorato strumento costruito nel 1727, dal liutaio milanese, Carlo Antonio Testore.

Il Duo Peverini – Serra ha destato lestamente sorpresa ed ammirazione quando nell’esecuzione del Concerto in re minore di Bach, nel dialogo dell’originale, una delle “voci” dei due violini solisti viene magnificamente espressa dal contrabbasso che veleggia in scioltezza tra il registro grave dello strumento e l’acuto.

Subito dopo, l’interessato pubblico in sala fa conoscenza con la celebre Ciaccona in sol minore per violino e orchestra d’archi, elaborato di una compassata e austera danza di corte di origine spagnola, in tempo ternario. In essa, il violino di Francesco Peverini sfoggia un fraseggio elegante di decorosa fantasia e sonorità godibile. L’opera viene comunemente attribuita a Tommaso Antonio VITALI (1663-1745), virtuoso del violino e compositore. Dal 1675 membro dell’orchestra della corte estense di Modena col padre, Giovanni Battista; ne divenne direttore nel 1707. È stato anche uno dei fondatori dell’Accademia Filarmonica di Bologna. Virtuoso del suo strumento e didatta, formò validi violinisti italiani e stranieri. Pubblicò quattro raccolte di Sonate da camera e da chiesa influenzate, nella forma e nello stile, dai modelli del proprio padre, Giovanni Battista, e di Arcangelo Corelli.

Il baronetto sir Edward William Elgar (1857- 1934) iniziò la sua carriera musicale come organista, violinista, fagottista, pianista e compositore dilettane, nel senso che esercitava per diletto codeste professioni. Non seguì regolari studi musicali. Si formò nell’ambiente familiare, sull’esempio del padre, gestore di un negozio di musica e organista, a Londra, nella chiesa di Saint George, dove sir Edward, dal 1885 al 1888, ne divenne titolare. Come compositore, nell’ultimo scorcio dell’ottocento, manifestando un linguaggio musicale d’indole nazionale, contribuisce a svincolare l’Inghilterra dalla produzione straniera, specie italiana e tedesca, all’ombra della quale era vissuta fino all’ora. Per la meritoria opera la storia gli riconosce il lodabile merito di pioniere e caposcuola della rinascita musicale inglese. In questo periodo Elgar sviluppa anche particolari lavori di stili cameristici con ridotto organico strumentale e maggiore concisione espressiva, nel nòvero dei quali va cercata la Serenata in si minore, opera 20. Per l’Ensemble e Pablo Varela la superba esecuzione della cullante Serenata elgariana è stata motivo per donare agli astanti un supplemento di musica sublime e porgere un gioioso inno di ringraziamento alle nove sorelle del monte Elicona, ispiratrici e custodi della cultura e delle Arti.

Giovanni Bottesini (Crema 1821 –Parma, 1889)

Giovanni Bottesini (Crema 1821 –Parma, 1889), contrabbassista e compositore. Fu strumentista di fama universale ed apprezzato direttore d’orchestra. In tale ruolo, il 24 dicembre del 1871, tenne a battesimo al Cairo, un capolavoro verdiano: l’Aida. Nel 1889, Giuseppe Verdi lo sollecitò affinché volesse accettare la nomina di direttore del conservatorio della sua Parma. Compose tanta musica vocale e strumentale varie opere teatrali, tra cui la tragedia lirica che ritrae lo struggente amore di Ero e Leandro (1879) ”che sfidò il mare, i fulmini e la Morte”. Nel 1849 Giovanni Bottesini si afferma, in Inghilterra come concertatore e direttore d’orchestra dirigendo i concerti di Buckingham e Birmingham. Qui, il 20 giugno di quell’anno viene iniziato nella Loggia massonica di Londra, la “Bank of England n° 263”, appartenente alla Gran Loggia Unita d’Inghilterra. In Messico è ricordato per aver organizzato le classi del Conservatorio di quella capitale e diretto per la prima volta (16 settembre,1854) l’Inno nazionale messicano, cantato dal tenore Lorenzo Salvi (1810-1879), un altro celebre musicista italiano. Ma il Maestro Giovanni Bottesini è universalmente ammirato per le sue composizioni per contrabbasso, tutte caratterizzate da fraseggi virtuosistici e geniali soluzioni tecniche, opere spesso segnalate con grandi aspettative nei cartelloni di stagioni concertistiche. Confidando nelle sodi doti di virtuosismo dei Maestri Francesco Peverini e Alessandro Serra, il direttore artistico Marcantonio Cornacchia, ha compilato il programma della serata inserendo ben tre portenti opere del Bottesini, con tali abilità tecniche: il Grande Allegro di Concerto alla Mendelssohn in Fa minore, il Concerto in Si minore, il GRAN DUO concertante in si bemolle minore, nelle quali il violino e il contrabbasso solisti esigono eroica duttilità esecutiva. E Peverini e Serra non hanno tradito le aspettative del direttore artistico; in simbiosi con la vigile Ensemble dei solisti lucani, guidata dal solerte Varela, dall’elasticità dell’arco, loro hanno cavato incomparabile bellezza e purezza del suono , denotando estro e nobiltà di stile. Il pubblico in sala ha assai gradito i sessanta minuti della loro fantasia creativa soprattutto quando, nel Gran Duo bottesiniano, col serrato dialogo ritmico–melodico, quasi baloccandosi, hanno raggiunto un elevatissimo grado di virtuosismo sonoro elargendo intorno gioia ed esultante divertimento musicale

Ensemble Solisti Lucani:

violini primi:

Anna Dibattista, Chiara Vitelli, Brunella Cucumazzo,

Rocco Mucciarone, Massimo Rosa

Violini secondi:

Elena Di Felice, Michele Ruggieri, Anna Maria Losignore,

Silvia Zeverino

Viole: Carmine Caniani, Claudia Laraspata, Annarita Cartolano

Violoncelli:

Veronica Fabbri Valenzuela, Gerardo Scavone

Contrabbasso

Marcoantonio Cornacchia

Direttore:

Pablo VARELA

< > < > < >

Supporto tecnico: Giliarde Berges

Pablo VARELA,

concertatore e direttore

Supporto tecnico: Giliarde Berges