Graffiti?Dai Sassi un’idea per la città

Se avete passione,interesse, per la storia e per l’arte avrete senz’altro notate nei siti rupestri o fabbricati rurali segnati della mano dell’uomo, come ‘’tacche’’ per segnare l’incedere dei giorni, il passaggio delle stagioni, di animali o per aprirsi a nuovi orizzonti. Un messaggio e una tecnica, impregnata di creatività che, con altre forme e tecniche è stata ripresa trasformata e diversificata tra gli artisti della dimensione urbana, con colori e segni che hanno conferito o restituito identità a quartieri, borghi, periferie dalle volumetrie e superfici spesso anonime. A Matera ci sono alcune di queste testimonianze, affidate a giovani artisti, che hanno trovato modo di lasciare una impronta precisa che va ripresa e manutenuta, come scritto in altri servizi. Domani, sabato 18 giugno, in piazza Madonna dell’Idris, nel Sasso Caveoso a Matera, la possibilità di incontrare questo mondo grazie alla mostra , organizzata dalla vulcanica Monica Palumbo, ‘’ Graffiti Matera 2022’’ con le opere di sei giovani artisti. Passa parola.

COMUNICATO STAMPA

Sabato 18 giugno, ore 18

Matera, piazza Madonna dell’Idris 5-7

Sabato 18 giugno 2022, alle ore 18,00, sarà inaugurata la mostra collettiva GRAFFITI MATERA 2022, a cura di Monica Palumbo, già direttrice dello spazio culturale Momart Gallery di Matera. In esposizione, le opere di un gruppo di giovani artisti che negli anni si sono occupati di writing e di arte urbana. Gli artisti Sario De Nola, Antonio Poe, StencilNoire, Nekos, Eight & Tanti ed Elkemi.

La mostra ė patrocinata dal Comune di Matera e sostenuta dallo sponsor I Tre Portali di Matera, residenza luxury nel cuore dei sassi.

Il percorso espositivo vuole avvicinare il contemporaneo all’antico, mettendo in relazione la varietà cromatica dai toni forti e vivaci del mondo urbano e delle periferie con la monocromia dello spazio che lo ospita, ai piedi dell’incantevole chiesa della Madonna dell’Idris.

Durante la giornata inaugurale gli artisti si cimenteranno, sul piazzale esterno adiacente alla galleria, nella realizzazione di happening e live painting a più mani, alla presenza del pubblico. Verranno presentati video di tag e di opere realizzate nel mondo urbano.

Il Presidente della Provincia Piero Marrese e l’assessore Tiziana D’Oppido, impegnati nel giorno dell’inaugurazione, visiteranno successivamente la mostra.

La mostra rimarrà aperta dal 18 giugno al 10 luglio 2022 e sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00. Ingresso libero.