“Dall’arte del cibo, dal territorio alla tavola” in un impercettibile click per l’anteprima della esposizone biennale della fotografia alimentare ” Food photography” servita in tavola , in occasione del Cultural festival all’Alvino 1884, dalla Matera International Photografy, quel ”Ph’ dell’alfabeto latino che aveva ereditato quella effe (fuoco, food…) aspirata dal greco. E la tradizione alimentare della magna grecia, dal metapontino alle aree interne della Basilicata e del Balpaese, per ribadire ancora una volta ”siamo quello che mangiamo…e come lo fotografiamo”. E così in sei portate Andrea Belloni, Nicoletta Innocenti, Renato Marcialis, Patrizia Piga Lino Vecchiato e Antonello Di Gennaro hanno tirato fuori piatti da acquolina in bocca. Il materano Antonello Di Gennaro, che con gli altri colleghi professionisti della fotografia sta preparando il pranzo del 2022, predilige piatti a base di cereali o primi come la pasta fatta in casa con cime di rapa, mollica fritta di pane, uno spicchio d’aglio, ma non disdegna piatti semplice a base di carne o pesce. E allora la foto di un territorio porta alla tavola del buongustaio che apprezza se mangia, il giusto e il genino per vivere, e non per al contrario del vivere per mangiare che ci porta alle ”deleterie ”abbuffate di ” Trimalcione”, ” Gargantua e Pantagruel” fino a far saltare l’ago della bilancia o alle distorsioni ipercaloriche dell’obesità cronica dei modelli mac, burger e della sedentarietà delle consegne a domicilio o ”delivery” come vuole la moda degli anglicismi dilaganti. Per noi messaggi recepiti, in attesa della biennale tutta da vedere e gustare con un parte dei cinque sensi.



ANTEPRIMA BIENNALE FOODPHOTOGRAPHY

L’ARTE DEL CIBO

DAL TERRITORIO ALLA TAVOLA

Il 31 ottobre 2021 alle ore 10.00 l’Associazione Matera International Photography presenta l’anteprima della biennale FOODPHOTOGRAPHY a cura dell’Art Director Antonello Di Gennaro presso la bellissima sede di Alvino 1884 sita in via San Vito, 28 a Matera in occasione della V° edizione del Cultural Festival della cultura alimentare italiana.



Negli ultimi decenni la fotografia ha sviluppato sotto varie forme la sua forza comunicativa: l’immagine trasmette istantaneamente informazioni, suggestioni, emozioni. In parallelo è maturato l’interesse nei confronti della cucina e del “mangiar bene”, ed è crescita la consapevolezza che il cibo possiede una forte connotazione culturale e che le abitudini alimentari rappresentano un tratto distintivo di ogni territorio. Il 2018 è stato proclamato Anno Nazionale del Cibo Italiano dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dai quello dei Beni Culturali e del Turismo.





Questo progetto si propone di esaltare il legame profondo tra il cibo, territorio e identità culturale, narrando l’intera storia di ciò che mangiamo. Il visitatore sarà invitato a soffermarsi su diversi possibili approcci all’argomento cibo, e ad andare oltre le immagini stereotipate che ricorrono quando si tratta di food. Già il titolo, “L’ARTE DEL CIBO, DAL TERRITORIO ALLA TAVOLA”, sottolinea come il cibo non rappresenti il mero soddisfacimento di un’esigenza fisiologica, o un semplice appagamento del palato.



In realtà tutto il suo percorso, dalla coltivazione alla produzione alla cucina, rappresenta una reale espressione artistica. E per dare risalto all’arte del cibo, niente di meglio di un’altra arte: la fotografia, linguaggio ed espressione contemporanea. In questa anteprima sei professionisti dell’immagine: Andrea Belloni, Antonello Di Gennaro, Nicoletta Innocenti, Renato Marcialis, Patrizia Piga e Lino Vecchiato; tracceranno un percorso a largo raggio su un tema importante e complesso come l’alimentazione, elemento indispensabile per l’esistenza, che porta in sé tutto il suo valore economico, cultuale, etico e sociale. Il cibo è (o dovrebbe essere) espressione dell’amore di chi lo produce, di chi lo prepara, di chi lo condivide. Intorno al cibo si stringono relazioni, attraverso il cibo si tramandano tradizioni. (M. Villa)



In collaborazione con il CNA Comunicazione e terziario avanzato – Sez. Fotografia, partner dell’evento, Photographers.it, FoodGraphia food art & photography e ShootFood.

A cura Ufficio Stampa MIP