Quando si parla di musica e di bande da giro, in grado di spaziare da repertori classici a quelli moderni, Ferrandina può essere indicata come la capitale di un genere e di una tradizione che al Sud hanno radici consolidate. E tante sono state le esecuzioni di composizioni, brani di grandi maestri della musica italiana. Tra questi Giovanni Orsomando, papà di Nicoletta, l’annunciatrice della Rai, scomparsa nei giorni scorsi, che ha lasciato un ricordo di simpatia, professionalità, stile per generazioni di italiani. Le signorine “Buona Sera…’’ che annunciavano i programmi o si scusavano per le interruzioni o rinvio di trasmissioni oppure, prassi sempre più rara, consigliavano ai genitori di mandare i piccoli a nanna “perché il programma era riservato a un pubblico adulto’’, ormai non ci sono più. Ma le buone pratiche, a cominciare da preparazione, educazione e portamento, sono tuttora valide. E vale la loro umiltà. La presenza di Nicoletta a Ferrandina, 31 anni fa, a una iniziativa promossa dalla Provincia di Matera e dall’Anbima, con il maestro Fulvio Creux che ricordò la figura di Giovanni Orsomando, sono rimasti nel cuore e nella memoria di tanti. A cominciare dal presidente dell’Amministrazione provinciale dell’epoca, professor Francesco Lisanti, che raccolse la “sincera commozione’’ dell’annunciatrice. Ferrandina aveva conquistato per sempre la famiglia Orsomando. E non sarebbe male, tempo e aspetti organizzativi permettendo, che quel rapporto si consolidasse con un premio che leghi musica e tv, da attribuire a giovani che facciano dell’umiltà, della simpatia e della professionalità il biglietto da visita per intraprendere una carriera difficile ma entusiasmante.



Nicoletta Orsomando, doppio ricordo

Non si è ancora spenta l’eco di commozione per la scomparsa di Nicoletta Orsomando, la più amata presentatrice della Rai. Per gli amanti delle bande musicali la morte della “signorina buonasera” ha richiamato la memoria del papà Giovanni, compositore di famose e straordinarie marce sinfoniche per banda. Un omaggio a Giovanni Orsomando fu reso, nell’aprile del 1990 a Ferrandina (Matera), al cine-teatro ” Della Valle”, oggi “Domenico Bellocchio”, dall’Orchestra di fiati della Provincia di Matera, di cui ero presidente, con la collaborazione della Anbima rappresentata da Nicola Pavese. Partecipò all’evento anche il maestro-compositore Fulvio Creux, in seguito direttore della banda musicale della Guardia di Finanza e della banda musicale dell’Esercito, che illustrò la figura di Orsomando. Invitata d’eccezione fu la Nicoletta. Furono eseguite, con la direzione del maestro Rosario Lacerenza e con una orchestra di 60 elementi, le più belle composizioni musicali del maestro. Tra queste “Cuore Abruzzese”, “Anima Festosa”, “Nostalgia”, “Gaia”, “Alla czardas”, “Fulgida” e “Marcia dei fiori”. Durante l’ esecuzione dei brani era visibile la commozione dell’ annunciatrice. Ricordo che alla fine del concerto mi disse: ” E’ stato un concerto emozionante; lei sa a quante manifestazioni partecipo , ma mai mi sono emozionata come in questa circostanza. La vostra orchestra ha eseguito le composizioni musicali di mio padre, che mi hanno fatto vivere emozioni e suscitato sentimenti da richiamare alla mente tanti ricordi”. E veramente immortali sono le marce sinfoniche del maestro Orsomando, che ancora oggi vengono eseguite nelle feste patronali , di cui esprimono l’atmosfera della sagra. Le bande musicali, vanto dell’Italia meridionale, sono portatrici di una solida e diffusa cultura musicale, ma anche di una cultura del vivere civile, come afferma il maestro Riccardo Muti.

Franco Lisanti