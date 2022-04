SARZANA – Il più famoso e rinomato cultore, conoscitore, figlio intellettuale di Giovanni Pascoli è sicuramente l’osannato e sempre e per sempre mitizzato Pasolini. Per il quale ogni ricorrenza è buona, per dire; dunque, nella nostra ignoranza ululante, dove il bisogno di capire è stato casualmente benedetto dalle origini italiane/liguri in primis – dal dodicesimo secolo (va spiegato) – di Bonaparte Napoleone – quando abbiamo scoperto che prima del nostro riferimento intellettuale per eccellenza Pascoli era studiato e spiegato da uno scrittore e accademico che mai avevamo sentito nominare, la commozione si è fatta pelle d’oca. Ed ecco che il ritrovamento accanto a un’edizione pregiata di un libro di poesie del Carducci, appartato fra le righe di dedica ovviamente autografe e datate Novecento quasi iniziale, dell’edizione più introvabile del libro fondamentale di Sergio Antonielli, “Il campo 29”, si appunta a ridare senso duro e puro al bisogno di sapere. Edito infatti per la prima volta per i tipi della Edizioni Europee (Milano, 1949). “Questo, nel significato tradizionale della parola, non è un diario. E’ piuttosto un romanzo; il che significa: la prigionia, l’India, i campi di concentramento, taluni particolari dei personaggi, anche se hanno parentela con la realtà, non hanno in fondo altra funzione che d’appoggio alla fantasia, e vanno pertanto considerati come occasioni”, avverte l’autore in zona di esordio della narrazione. Che poi invece è fatta liricità impressionante e, in pratica, impressionista, con l’incipit che si svela nel nostro sangue: “Lontana, dove per un tratto la striscia gialla e rossa della costa, sfumata in riflessi delle medesime tinte in cielo e in mare, s’allentava fino a sparire, lasciando ai lati come due promontori, s’indovinava la rada: e già i gabbiani, i falchi spazzini, qualche boa che indicasse l’entrata contaminavano la compattezza delle acque, azzurra, come incrinassero quella densità di colore, sulla quale fino ad allora la nave era sembrata sicuramente adagiata. I prigionieri affollavano il loro spazio di ponte, a prua, seminudi, vociando, indicando in questa o quella direzione, e in alto, sul castello s’affacciava a puntare il binocolo il candido ufficiale di rotta che nei giorni delle traversata era apparto di tanto in tanto dietro i vetri a rammentare distacco, schiavitù, miseria. Bombay”. Nelle moltiplicazione delle guerre, quando la direzione statale dell’ex Belpaese e quella sempre e comunque imperialista del Regno Unito, il libro queste memorie di Antonielli, perché lui fu uno dei prigionieri della storia e della Storia, rimanda ai campi 25, 26, 27 e 28 che l’Inghilterra impiantò a ridosso delle pendici dell’Himalaya: gli Yol-camps. “Un ‘campo 29’ non è mai esistito per la burocrazia britannica, ma i prigionieri chiamarono così il camposanto che (lontano e tuttavia presente) sovrastava la loro vita: sulla quale giorno per giorno, un mese dopo l’altro, un anno dopo l’altro incideva la prigionia con il suo assiduo logorio, ch’era anche un giuoco che occorreva vincere per non dissolversi moralmente, per non morire fisicamente”, fa spiegazione una bandella esaustiva, anche questa di una qualità d’altri tempi.