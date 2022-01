Le giornate spesso si arricciano per la venuta di scombinate coincidenze. Da qualche giorno, per dire, è in auge una cerca discussione, soprattutto in tivvù ci pare di capire – sulla trattazione e svolgimento della quale è stato chiamato all’opinione anche il nostro amico Andrea Di Consoli -, sul dialetto calabrese e similari di una soap opera all’italiana ambienta appunto in Calabria.

E ciò accade mentre siamo meravigliati dalla lettura del romanzo di Rugarli, premio Bagutta opera prima 1987 con “Il superlativo assoluto”, “La troga”; un’opera che appunto, questa sì davvero e pienamente, folklorizza, allargandone i caratteri fino quasi al paradosso quindi, il popolo calabrese. Oltre che per giunta propone in un passaggio di passanti alcune carte di identità ai suoi personaggi secondari, che rimandano in maniera convinta alla Basilicata. Arrivando targare una di queste figure con documenti rimandanti a una origine proprio della nostra Matera. Nonostante che con la scusa dello svolgimento a Roma, ‘sto manichino inventato dal Rugarli utilizzi un gergo tanto ma tanto lontano da ogni accenno di lucanità.

E ancora ammaliati dalle intemperie del caso, lasciamo la cantante più cantante di tutte quante, Patti Smith, a ricordarci come persino l’idolatrato Rimbaud “osserva i suoi antenati e deplora i suoi antenati”; come in una parentesi di ascolto, facciamo volteggiare il luccichio di uno dei versi della poetessa georgiana di nascita, Alicia Elsbeth Stallings che evoca o invoca: “(…) Qui non è così importante. Qui devi imparare / a orientarti con i piedi e la punta delle dita. (…)” (traduzione dall’inglese di Carla Buranello). I versi di Stallings e componimenti di altre e altri sull’ultimo numero di Poesia, poi, sono accompagnati da disegni e dipinti di Arianna Vairo, potremmo chiudere. Arrivando così a un ulteriore legame con il ritratto che segue.

Perché insomma il nostro primo amore scoppiato a Sarzana, ma sicuramente possiamo aggiungere per noi almeno fra Liguria e Toscana, è stato con la pittura di Beatrice Meoni. Quando ancora immaginiamo che qui ci percepissero un poco almeno alla stregua dei calabresi e basilischi di Rugarli. Prima perfino di incontrare per dire l’arte scultorea di Yoshin Ogata, le creazioni favolistiche di Giuliano Tomaino, i misteri di Federico Anselmi, la carica concettuale esplosiva di Francesco Siani, le cromature gentili e pastellate di Nicola Perucca, l’apprendistato esistenziale continuo di Walter Tacchini, i margini mentali delle colorazioni adolescenti di Hélène Bertrand de Beauvoir. In pratica la prima vera ricerca fu condizionata insieme dal consiglio appassionato di Francesco Forlani, dalla guida colta di Piero Donati e dalla vicinanza competente di Davide Pugnana.

Con la fortuna immediata di trovare alla rinomata galleria di arte moderna e astrattismo geometrico sarzanese, Cardelli & Fontana, di via Torrione in esposizione – oltre a una mostra (in allestimento) di Fabrizio Prevedello -, alcuni quadri del nostro infarto sentimentale, alcuni dipinti a olio di Beatrice Meoni. A sublimazione del primo, seppure breve, incontro con la pittrice. Beatrice Meoni, nata a Firenze, nel 1960, laureata in Letterature straniere, ha una formazione cresciuta attraverso “i lavori con compagnie teatrali e scenografi di rilievo, affiancando fin dall’inizio il lavoro di pittrice di scena a quello di progettista per la poesia, per la prosa e per la danza e dal 2000 si dedica principalmente alla pittura e all’indagine e sperimentazione sulle possibilità linguistiche della pratica pittorica”. Orbene.

Quando l’artista ci ha invitati nel suo studio contemplativo carezzante la sua stessa abitazione nella città di Gian Carozzi e degli avi del Bonaparte più noto, eravamo raggianti e scossi alla stregua dei ragazzini all’appuntamento di esordio con l’agognata esperienza iniziatica. Ma la pittrice subito ci ha messo in stato di tranquillità. Aprendo una conversazione che si trasmuta in un dialogo fitto e formativo. Ché della poetica di Meoni facciamo una nostra nuova consapevolezza. Se la liricità di Beatrice Meoni ha un prima e un dopo, trasgressione critica di analisi permessa a noi amanti delle arti dotati di tutto il carico della mancanza degli strumenti cognitivi adeguati, magari da tenere sempre al posto giusto e al tempo giusto e per le occasioni più che giuste, ascoltando questa pittrice dai modi e dai tempi incantevoli capiamo che il punto di cambio è stata una caduta recentemente subita dal suo corpo a cambiare il corpo stesso della sua arte.

Un’arte che è tutta materia. Compreso il frangente stesso descritto poi in maniera più chiara da Davide Ferri: “(…) un passaggio o una svolta in cui l’incontro tra due generi differenti della pittura, la natura morta – ma sarebbe meglio dire: qualcosa di simile alla natura morta, l’immagine disarticolata di un oggetto – e il paesaggio, costituiva il presupposto per qualcosa di inedito, l’apparizione della figura nei suoi dipinti”. E quando lo stesso Ferri, in sede di presentazione di Meoni, fa riapparire un luogo-istante, ecco che rivediamo e sentiamo tutto quello che abbiamo trovato nello studio dell’artista e che lei stessa toccava con sentimento insegnandoci che mentre dipinge vede e ascolta i suoi cocci di vasi o le stoffe in brandelli appesi qua e là.

Un mondo circostante che sfuma mentre sfuma all’interno dell’opera. Infrangendo i suoi contorni. “I dipinti di Beatrice Meoni con le cadute – ha ragionato sulla suggestione che poi noi prendevamo dalla viva voce della pittrice – sono mappe di forze: ve n’è una che può spingere le figure verso l’astrazione, vero un agglomerato di membra e arti cangiante e multiforme, e un’altra apparentemente contraria, che fa nascere la figura da un magna astratto come dato momentaneo”. Mentre noi stiamo facendo ancora il passo indietro, attingendo al repertorio di vitalità della formazione costante che Meoni per esempio ci racconta quando, come se la vedessimo anche noi adesso, ha dipinto poggiando un piede su una tavoletta di legno. In bilico.

Creazioni nel mentre di uno nuovo equilibrio. L’avanzamento parallelo con le opere precedenti. Con la serie di unici delle ‘nature morte’ fatte oltre gli oggetti rinati nella figurazione, quando per dire “contribuisce allo sfaldamento delle forme lo smalto di molte superfici, ulteriore elemento di trasformazione e instabilità”. La norma dei colori tenuti di Meoni non è normalità. Gli intrecci di sensi sono il dissenso, abbiamo visto, con forme e sostanze imprigionate dalla funzionalità della materia prima. Per questa ragione per sempre saremo agiti dagli sconfinamenti fra soggetti e opera dell’amata Beatrice Meoni.

