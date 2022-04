” Valla a vedere, ne vale la pena”. Ci aveva detto l’ipercreativo Francesco Cascino. E lo abbiamo fatto nella quiete della domenica. Quando c’è più tempo. Effettivamente suoni, forme, movimenti e installazioni sono l’anticamera del ”paradiso” degli animali e dell’Uomo, naturalmente. Ma siamo nella settecentesca chiesa barocca del Purgatorio, in via Ridola, e il tema interrogativo della mostra rigorosamente in inglese ” Do Animals go to Heaven” (ispirato al libro di Igor Grubic) consiglia di tradurre in italiano ” Gli animali vanno in Paradiso” .Per quanti , e sono tanti, masticano poco l’inglese, lo confondono per una pubblicità importata o portano avanti la giusta causa della benemerita Accademia della Crusca, contro l’uso e la diffusione, spesso immotivata, degli anglicismi di maniera. E poi siamo al Purgatorio, anno di Dante a parte, le iscrizione in latino portano al ”modus in rebus”e a ricordare un passo del Vangelo Secondo Matteo (19,23-30) ” Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Per cui disco verde per gli animali, dopo l’espiazione in Purgatorio, a varcare la soglia del Paradiso dove fa buona guardia un Santo dalla barba bianca ,come Pietro. Divagazioni doverose a parte la mostra, curata dalla Collezione Agovino in collaborazione con Francesca Blandino, colpisce per forme, sonorità, installazioni da ascoltare e vedere con i ”cinque sensi” e passa della natura. E così l’albero degli uccelli di carta, di diversa specie e fattura, fa venir voglia di salirci sù, sui rami o sulla sedia per spiccare il volo verso cieli lontani, come un drone …direbbero i fissati dell’evoluzionismo ibrido, a metà tra reale, energetico e la metarealtà. Altro termine e dimensione di moda, che fa tendenza e ricerca di una spiritualità perduta. Santuari? La natura lo è. Basta spegnere (fatelo), telefonini e canali social dove l’alienazione è prassi…



E qui ci vorrebbe il filosofo. Fate voi. Da Anassimene, Anassimandro, Eraclito,Talete, Pitagora, ma senza esagerare con numeri e teoremi. Perchè, ai piedi dell’ altare, c’ è un serpente tentatore ( sì proprio quello che invita Adamo a mordere e cogliere la prima mela e a peccare con Eva) che può farvi precipitare agli Inferi.



Ma spazio anche alla tenerezza come l’orso che spunta da una scatola di cartone ,



agli interrogativi di un totem ligneo animato che sembra fissare gli occhi verso un altro totem metallico posto all’ingresso della chiesa.



Questa la nostra impressione sulla mostra, davvero stimolante. Il resto potrete trovarla in una nota in distribuzione all’ingresso. Ne riportiamo un passo: ” Do Animals go to Heaven? SI interroga sulla correlazione tra natura, artificio, spiritualità, rivelando il controverso legame tra l’animale e l’inorganico, come nell’opera di Igor Grubic ” Do animals..?” da cui proviene il titolo della mostra, che da un dislevamento dell’aspetto spirituale dell’aspetto spirituale della corporeità, ribadisce l’importanza di mettersi in equilibrio con il mondo, senza eccezione di specie”. Chiaro? Ora tocca a voi. Quanto a commenti,impressioni e giudizi suggeriamo agli organizzatori di collocare all’uscita un quadernone. Utile anche per gli espositori…



Alcuni dati sulla mostra

La mostra è curata dalla Collezione Agovino di Napoli, in collaborazione con Francesca Blandino, Galleria Alessandro Albanese, Oltre l’Arte Matera, Matera Residency.

Sono esposte opere di Alex Ayed, Alina Chaiderov, Andrè Romao, Alberto Tadiello, Antonio Della Corte, Carolina Mesquita, Chiara Camoni, David Fesl, David Jablonowksy, Eugenio Tibaldi, Evgeny Antufiev, Francesco Arena, Gina Folly, Giulia Cenci, Haris Epaminonda, Igor Gubric, Jota Castro, Lin May Saeed, Lito Kattou, Luca Francesconi, Martin Soto Climent, Michael E. Smith, Namsal Siedlecki, Nina Canell, Nona Inescu, Olu Oguibe, Petra Feriancová, Petrit Halilaj, Reverie, Ser Serpas, Shadi Harouni, Zoe Williams.

Orari di apertura dal lunedì alla domenica ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00.

dal 9 aprile al 5 giugno