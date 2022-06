Gli affreschi di Pomarico

POMARICO. La luce illuminerà gli affreschi dell’ex Convento di Sant’Antonio. Sono stati inaugurati giovedì scorso durante la Festa della Repubblica, con un convegno pubblico dedicato, gli “Affreschi dell’antico ingresso del Convento di Sant’Antonio” di corso Garibaldi.

Dopo il saluti istituzionali, è stato il momento delle relazioni di Carmela Biscaglia, Deputazione storia patria per la Lucania e Istituto per gli studi storici dall’antichità all’età contemporanea, di Marcello Corrado, direttore dei lavori, di Barbara Improta, storica e funzionario della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Basilicata, del referente di Ocra srl, opificio di conservazione e restauro di opere d’arte di Matera, di Maria Petrozza, delegata della beneffatrice Gloria Asselta. L’opera di recupero e valorizzazione di questi beni è stata possibile con un investimento economico di circa 60mila euro complessivi, con lavori che hanno dato piena visibilità agli settecenteschi affreschi casualmente scoperti qualche anno fa.

I lavori sono eseguiti sotto la direzione dell’arch. Marcello Corrado. E per la parte edile ed elettrica saranno eseguiti dalla ditta pomaricana Lupo Michele. Siamo in uno degli spazi dell’ex Convento dei Padri Riformati, di fianco la Chiesa dedicata a Sant’Antonio da Padova; dove, per esempio, sono stati realizzati: pavimentazione, illuminazione e infissi utili a dare piena funzionalità per accoglienza delle visite alle opere. Il piccolissimo ambiente adiacente alla chiesa, dopo l’annessione al Comune e dopo vari rimaneggiamenti, era adoperata come sede di varie e diverse attività. Almeno fino a quando per puro caso si notarono fare capolino da sotto lo strato di intonaco i colori dell’arte.

Quindi i lavori di ripristino al bene patrimoniale pomaricano. Che i restauratori effettuarono riportando tutto alla luce. E ricordando così la presenza di un’altra opera più che interessante. Grazie all’iscrizione posta sotto una delle scene raffigurate, abbiamo anche il nome del committente, ovvero il notaio Lorenzo Damieno, notaio pomaricano, attivo sul territorio tra il 1724 e il 1763. Gli affreschi rappresentano scene tratte dalle Storie di Santa Chiara descritte da Tommaso da Celano e una delle storie della vita della Vergine. Con quattro grandi lunette intervallate da tondi con raffigurazioni di martiri francescani, occupano le pareti laterali.

“E’ un altro piccolo ma importantissimo passo – ha affermato tra le altre cose al Quotidiano il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini – verso la diffusione della cultura e la promozione del patrimonio artistico e architettonico pomaricano”.

Il termine dei vari lavori al locale che li ospita e il restauro degli affreschi si è compiuto. La presenza della prof.ssa Biscaglia al momento di presentazione dell’azione di recupero e valorizzazione di questi affreschi è altamente simbolica. Oltre che funzionale alla riflessioni sui tempi descritti. La studiosa è principali esperti sul tema dei Frati minori dell’Osservanza in Basilicata, ai quali ha anche dedicato un libro rispetto alla loro opera presso il Convento di San Francesco d’Assisi a Tursi (Congedo, 2009).

Ma Biscaglia è pure di Tricarico. Ed è fra le penne che già da diversi anni avevo sottolineato la presenza al Convento di San Francesco di Pietrapertosa degli affreschi di Giovanni Luce da Eboli raffiguranti e omaggianti il “miracolo di Pomarico”. Con quella madre seguita da altre donne del popolo che porta il corpo morto della sua bambina perché San Francesco la faccia tornare in vita.