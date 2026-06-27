Giustizia e Legalità nei Sassi con l’Antigone di Sofocle di Talia Teatro

Una tragedia del passato con un tema di stretta attualità, che intreccia riflessioni sul rapporto tra giustizia e legalità. drammi umani e speranze soffocate da orgoglio e tardivi ripensamenti che finiscono con il soffocare amore e libertà. E su questi temi, che abbiamo sintetizzato, è incentrata la rappresentazione dell’Antigone di Sofocle che Talia Teatro metterà in scena il 16 e il 17 luglio alle 20.30 a Matera, in vico Solitario nel Sasso Caveoso. Un luogo dell’anima, del silenzio ma anche di drammi del passato, dei quali è custode la gravina. La compagnia guidata dall’attore e regista Antonio Montemurro ha lavorato con la consueta serietà per proporre un classico della drammaturgia greca, ripreso da altri autori e anche dalla tradizione eduardiana con ”Il sindaco del Rione Sanità”. Giustizia e legalità, un tema di strettissima attualità viste le derive anticostituzionali sullo stato di diritto che continuano a consumarsi nel Belpaese e all’Estero sui diversi teatri(?) di conflitti con disegni geopolitici e finanziari portati avanti con arroganza da Paesi guerrafondai come Stati Uniti e Israele. Altro contesto, ma l’Antigone è quello che ci vuole per riflettere e far riflettere su quella assenza di dialogo e confronto che scarseggia a vari livelli.Giovani…E ci ha sorpreso, favorevolmente, trovare tra quanti saliranno sul palco di vico Solitario la collega Carmela Cosentino, che in gioventù- ai tempi del Liceo Classico- si è cimentata proprio nel repertorio classico. A 16 anni lo fece a scuola per le Troiane di Euripide, a 18 anni interpretò la Medea e poi nella commedia ”Quaranta ma non li dimostra” . Successivamente il ”maestro” Antonio Montemurro,e ne siamo stati testimoni, l’aveva invitata a riprendere la passione della gioventù finchè… E il momento è arrivato con l’Antigone, che vedrà Carmela nel ruolo della Corifea, colei che guida il Coro.



I personaggi e gli interpreti dell’Antigone

Antigone Elisa Basile, Ismene Luciana Tamburrino, Creonte Franco Burgi, Tiresia Antonio Montemurro, Soldato Luca Nicoletti, Emone Michele Caserta, Euridice Anna Santarsia, Corifea Carmela Cosentino.

Coro delle donne tebane: Chiara Festa, Paola Cancelliere, Rosa Di Pede, Nicoletta Montemurro, Domenica Soranno, Cristina Brucoli, Michela Vitale, Josi Clement.

Regia Antonio Montemurro; Costumi, scenografie e coreografie Elisa Basile; Acconciature e trucco Paola Cancelliere; Musiche ed effetti speciali Michele Abbatino, Service audio-luci Montemurro Sound, Pubbliche relazioni Mina Clemente; Selezione delle musiche Antonio Montemurro.



LA SINOSSI DELLA TRAGEDIA

L’opera narra la vicenda della giovane Antigone, che decide di dare sepoltura al cadavere del fratello Polinice, pur contro la volontà del nuovo re di Tebe, Creonte, che l’ha vietata con un decreto. Polinice, infatti, è morto assediando la città di Tebe, comportandosi come un nemico: non gli devono quindi essere resi gli onori funebri. Scoperta, Antigone viene condannata dal re a morte, murata viva in una grotta. In seguito alle profezie dell’indovino Tiresia e alle suppliche del coro, Creonte decide infine di liberarla, ma è troppo tardi perché Antigone nel frattempo si è impiccata. Questo porta prima al suicidio del figlio di Creonte, Emone, promesso sposo di Antigone, e poi della moglie Euridice, lasciando Creonte solo a maledirsi per la propria intransigenza

Per le prenotazioni dello spettacolo rivolgersi all’ Edicola Futura in Piazza Vittorio Veneto a Matera. Per le informazioni contattare il numero 331 799 59 53.