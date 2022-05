La memoria va preservata, a scuola, dove il Risorgimento lo si è studiato, ma a malapena si arriva alla seconda guerra mondiale e alla Resistenza, e anche negli Enti pubblici- in primis i Comuni- che dovrebbero intitolare strade e piazze a uomini e donne illustri del passato. E questo dovrebbe farlo una commissione toponomastica, composta da esperti, che a Matera ancora non vediamo. Per cui si dovrà attendere…Antonio Serravezza, che ha posato all’eroe dei Due Mondi, si chiede il perchè di questo ”buco” storico nelle intitolazione di strade e piazze. Garibaldi, con una piazzetta e un asilo nei rioni Sassi, e il busto nella villa comunale. Ma di Mazzini, Cavour e altri nemmeno l’ombra. C’è in centro, via XX Settembre, data storica legata alla breccia di Porta Pia, che nel 1870 portò alla conquista di Roma, alla sconfitta dello Stato Pontificio e alla unità d’Italia. Poi ben poco. Per i curiosi, via XXI Settembre 1943, altra data esemplare della storia di Matera è al rione Serra Venerdì. Poi ben poco sul Risorgimento nè di re o papi. Ma c’è il telegrafista dei ” Mille” nella villa comunale. Altre situazioni sono mutate per opportunità. E così corso Umberto I è diventata via del Corso e via Regina Margherita via delle Beccherie. Quanti vogliano approfondire ci sono gli open data da spulciare sul sito del Comune di Matera. Segnaliamo l’iniziativa dell’Amministrazione che un anno fa, attraverso un sondaggio, raccolse i nomi di personaggi che hanno dato lustro alla città. Ne sono venuti fuori intitolazioni di parchi, strade e realizzazioni di busti. Attendiamo.



Le riflessioni di Antonio Serravezza

Dopo un viaggio intorno allo stivale italiano al mio rientro mi sono chiesto perché mancano a Matera piazze e strade con i nomi dei personaggi illustri che hanno fatto la storia del Risorgimento.

Ma quanti sono anche gli italiani che ancora portano i cognomi dei nostri personaggi che hanno dato lustro all’Italia? A Matera quante vie o piazze ricordano ogni giorno questo importante periodo storico dell’Unita’ d’Italia?

Con stupore, dai miei ricordi di viaggiatore, ricordo attentamente che il nome che più mi ha aiutato ad orientarmi nella maggior parte della nostra Nazione è stato “Garibaldi”.

La mia curiosità su questo personaggio mi ha fatto pensare che noi a Matera non lo abbiamo considerato per il valore che l’eroe dei due Mondi ha dato all’Italia. Sono sicuro che molti materani non conosco la piccola piazza con il nome di Garibaldi nascosta nel Sasso Barisano tra via D’Addozio e via Sant’Antonio Abate.

È una dimenticanza del passato o una cosa voluta, magari involontariamente? Spero che si possa rimediare modificando la toponomastica della nostra città ormai capitale europea della cultura.