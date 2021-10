Diamo atto al Fai di Basilicata per aver preparato ancora una volta un programma per le ” Giornate” di stagione, questa volta autunnali, davvero interessante che coinvolge centri grandi e piccoli, ognuno dei quali ha uno scrigno di cose da far vedere degno di attenzione. E cosi a canto a chiese, castelli, abbazie, ponti, fontane, cascate, musei diocesani, e percorsi storici, quest’anno ci sono anche due siti del passato che oggi sono sedi a Tricarico (Matera) e a Lagonegro (Potenza) di caserme dell’Arma dei carabinieri. Fanno parte dei i 59 luoghi che il Fondo ambiente italiano della Basilicata aprirà alle visite per le Giornate Fai d’autunno, in programma il 16 e 17 ottobre.



Il programma, con l’ausilio di immagini, è stato illustrato a Matera dal presidente regionale del Fai, Rosalba Demetrio, nel corso di una conferenza stampa presso la sede dell’Istituto centrale del Restauro(tra i luoghi aperti alle visite), alla presenza di delegati regionale del Fondo, di amministratori locali e del comandante provinciale dell’Arma colonnello Roberto Lerario. Quest’ultimo ha annunciato che in occasione della visita alla Caserma di Tricarico, ospitata nell’ex ospedale san Giovanni alla Croce, sarà possibile apprezzare negli ambienti una cappella e una piccola mostra sul rapporto tra Carabinieri e Brigantaggio. Per l’occasione sarà organizzato anche un convegno su ambiente, arte nel corso delle iniziative di educazione alla legalità che l’Arma tiene per i giovani.



Durante le giornate Fai sarà possibile visitare a Lagonegro un’altra caserma a dedicata al maggiore Maggio Ronchey. Oltre ai 59 siti selezionati, da San Fele ad Armento, da Marsico a Corleto Perticara, da Tricarico a Policoro, da Ferrandina a Salandra, a San Mauro forte a Matera, sarà aperta alle visite anche Casa Noha prima sede del Fai di Basilicata. La presidente Rosalba Demetrio, nell’evidenziare la disponibilità di soggetti pubblici e privati nel mettere a disposizione i beni da visitare, ha rimarcato il ruolo dei giovani nelle iniziative del Fai e in occasione delle Giornate di autunno, auspicando che altri nuclei di giovani possano formarsi nelle singole delegazioni comprensoriali. Per il resto consultate le pagine social del Fai e prenotatevi…