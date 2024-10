Giornate a Matera tra le visite inedite. Palazzo Zicari

Per arrivarci occorre raggiungere la Civita,fare una serie di scalinata, e raggiungere l’atrio di un antico Palazzo che oggi ospita- dopo un lavoro di riqualificazione – le funzioni ricettive il Quarry Resort. E lo splendore di un tempo la si nota raggiungendo i vari ambienti, dagli ambienti ipogei destinati alla ristorazione e all’accoglienza, alle stanze del livello superiore dalle volte alte, che recano segni dei dipinti del passato. Ambienti che ricordano presenze del passato, come riportiamo nella scheda tecnica realizzata dal Fai per le giornate di Autunno. Il resto lo hanno raccontato i giovani del Fondo ambiente Italia di Matera con gli apprendisti ciceroni e l’entusiasmo della proprietà, pronta a ripeter l’esperienza… Del resto proprio dalla collaborazione tra pubblico e privato si può far crescere la cultura della tutela e della fruizione dei beni culturali e paesaggistici. A Matera, anche per domenica 13 agosto, è possibile visitare Palazzo Giudicepietro in via XX Settembre con ingresso da Recinto Mario Pagano, la bottega degli incisori presso la grafica dei Sette Dolori, https://giornalemio.it/cultura/faigrafica-per-le-giornate-dautunno/, la chiesetta di Sant’ Eligio nell’omonima piazzetta e il santuario di Picciano.



LA STORIA DI PALAZZO ZICARI

Il complesso edilizio di palazzo Zicari è situato a Matera, nel cuore dei Sassi, a sud-est della piazza del Duomo, tra via San Giacomo e via Muro, in un ambito della Civita identificato come “pittagio di Santa Domenica” o “Vicinato Grande”. Gli edifici occupano parte di un’area di notevole interesse archeologico a margine di un fosso di erosione formatosi per lo scorrimento delle acque che risalgono sulla parte sommitale della Civita.



La dimora storica Palazzo Zicari sorge nel cuore dei Sassi di Matera ed è uno dei palazzi più rappresentativi della Civita, con affaccio sul Sasso Caveoso. La struttura originaria, fatta di sole grotte, perde le sue origini nel passato più remoto, mentre la parte costruita risale al 1500 d.C., momento storico in cui, proprio nella zona intorno al Duomo, sorgono i palazzi delle famiglie nobiliari, della classe dirigente e del clero – testimoniando l’insediarsi di una famiglia pugliese la cui storia resterà indelebilmente legata a quella del palazzo.



Nella bellezza semplice, lineare e possente del suo tufo, il palazzo Zicari si è rivelato recentemente, a seguito di sapienti interventi di restauro, come un piccolo scrigno di preziosi dettagli sulla storia di Matera, oltre agli splendidi ipogei e alla terrazza che domina con lo sguardo la Murgia materana. Il restauro ha permesso, infatti, di tutelare e far ritornare alla luce, al suo interno, interessanti pitture murarie settecentesche con vedute paesaggistiche e, nel cortile, con la raffigurazione di un oste. Sono riemersi anche resti e lacerti di affresco relativi alla cappella privata del palazzo.



COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI?

La narrazione del palazzo Zicari a cura del Gruppo FAI Giovani Matera e degli Apprendisti Ciceroni sarà principalmente rivolta a raccontare fasi e scoperte del recente restauro, mettendo in luce in particolare l’importanza di dare voce alle storie che hanno animato i luoghi, nel corso della loro storia, integrandone il racconto con quello del contesto ambientale, urbanistico e sociale.



Narrazioni a cura di: Volontari FAI, Apprendisti Ciceroni dell’IIS Duni-Levi (Liceo Classico)

