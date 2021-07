Oggi è la Giornata mondiale del bacio, uno dei gesti d’amore da cui il Covid-19 ci ha allontanati per oltre un anno. La ricorrenza è stata istituita nel 1990 in Gran Bretagna ….ma, in verità, essa viene celebrata in due diverse date: il 13 aprile e il 6 luglio.

Quella di aprile, è stata istituita per ricordare il bacio più lungo della storia tra una coppia thailandese (oltre 46 ore). Successivamente i due hanno battuto il loro stesso record baciandosi per 58 ore, così è stata scelta la data del 6 luglio. Ma è tanta la passione per i baci che nel mondo esistono diverse altre giornate dedicate ad essi. Negli USA, per esempio, si celebra il 22 giugno, mentre in India il 13 febbraio.

Il bacio, in questo anno e mezzo di pandemia, è stato un “sorvegliato speciale” ma, con l’estate 2021 si preannuncia una sua rinascita e si, spera, di potersi tornare a baciare…sebbene con prudenza, anche perché -ci dicono gli esperti- farlo porta con se grandi benefici non solo per la coppia, ma anche per la singola persona.

Numerosi sono gli studi, infatti, che dimostrato come il bacio rappresenti una forma di conoscenza mentale e fisica della persona desiderata. E che faccia bene, a tutte le età.

Questo perché – ci informano- la bocca possiede il maggior numero di recettori che permettono di immagazzinare nel cervello informazioni sulla persona amata, e pertanto tale contatto oltre ad accendere i sensi (prima dell’atto sessuale), fa bene alla salute tout court e all’umore in quanto aumenta l’attività tiroidea e il battito cardiaco, fa bruciare calorie, abbassa la soglia del dolore.

Eppure, nonostante ci siano innumerevoli conferme che baciarsi regala benessere psicofisico (due partner sposati o conviventi che si baciano spesso hanno un minore livello di stress e di colesterolo e una maggiore presenza di ossitocina, l’ormone dell’amore), le coppie navigate tendono a baciarsi decisamente meno. Quanta salute lasciata scorrere via.

E allora, questa giornata (ma magari anche le altre) possa essere l’occasione per recuperare questo atto di benessere perduto…causa pandemia e non solo.

Al ritmo di “Con 24.000 baci” o, se preferite, di “je t’aime moi non plus”…….fate voi, ma fatelo.