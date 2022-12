Giochi di Natale, con il Muv a carte e a tombola su Sat 2000

Sono stati i ”ragazzi” del Museo virtuale della memoria collettiva della città di Matera (Muv) ad allestire la tavola dei giochi natalizi, della tradizione, per invitare altri – presi dall’alienazione del mondo social- a riscoprire il gusto di stare insieme, divertirsi, e magari prendere l’ambo da pochi centesimi di euro, tante parole, commenti, aneddoti, tra un bicchiere di malvasia e un dolcetto che fa tanto buon umore e salute. L’occasione è stata offerta dalla trasmissione di Sat 2000 ” L’Ora solare”, trasmessa lunedì 20 dicembre, con la conduzione della simpatica Paola Saluzzi. A fare gli onori di casa, da Matera, il presidente bersagliere Nicola Laricchia e i tanti soci che hanno partecipato a un giro di tombola materana, un vero e proprio itinerario della memoria, anche turistico e culturale che ha avuto il contributo esplicativo di soci e ospiti. E di quanti si sono cimentati con una avvincente partita a scopa con le carte materane, si sono ripiegati sul sorprendente gioco dell’oca o con ”U’ zanzen d’ Matar” ispirato al noto mercante in fiera. Un invito a passare le festività natalizie intorno al focolare familiare con grandi e piccini, ma silenziando o spegnendo il telefonino in attesa che esca il numero vincente per fare tombola…fissando l’uscita con fave o lenticchie.Provateci. Ne vale la pena.E’ un’altra dimensione. Chiedetelo ai ”ragazzi” del Muv, che continuano – e fanno bene ad avere – la cap o’ sciuc….la testa al gioco.



dalla pagina sociale della trasmissione

A L’Ora Solare il talento e la simpatia dei Jalisse. Tra un’esibizione e l’altra, Alessandra Drusian e Fabio Ricci raccontano la nascita del loro amore, della loro bellissima famiglia e del trionfo al festival di Sanremo del 1997 con Fiumi di parole.

A seguire Amedeo Colella, umorista e storico napoletano, spiega origine e curiosità legate alla tombola, il gioco natalizio per eccellenza.

Infine l’Associazione MUV Matera, che raccoglie e diffonde la tradizione, la memoria e la storia della città, propone la rivisitazione dei classici giochi natalizi.

Conduce Paola Saluzzi.

Tv2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky.