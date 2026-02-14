Ginetto,tra coincidenze, curiosità e quei ragazzi di via Roma

A ricordarne indole, colpi d’ala, vena scherzosa e pennellate di ironia uno degli amici di sempre come Roberto ”Beberto” Linzalone, poeta per la ”via orale” che con Luigi ”Ginetto” Guerricchio o ” Guercicchio” dell’elisir di lunga vita come il ”Giacinto allegro” in occasione della mostra di San Valentino, allo Studio Arti Visive” https://giornalemio.it/cultura/oh-che-bel-pastello-ma-sono-quelli-di-ginetto-per-i-ragazzi-di-via-roma/. Un ricordo fatto di tanti flash che saltano all’occhio di una memoria visiva che non può che soffermarsi su via Ridola, dove tutto comincia e finisce dopo 40 anni, vissuti in maniera intensa tra la gente dei rioni Sassi, il centro tra via Roma e dintorni con uno spirito di osservazione ( ottimi i consigli di Ernesto Treccani) degno delle riflessioni postpasoliniane. Ginetto era solito osservare e fissare sull’obiettivo di una Polaroid volti e particolari per una ricerca sull’umanità dell’arte o sull’arte dell’umanità se preferite, che riproduceva sul tela o cartoncino in maniera originale. Un mondo e una società in trasformazione, dal dopoguerra in poi, merito del Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi e della esperienza di Comunità di Adriano Olivetti che incise alla lunga, negli anni Ottanta, anche nelle abitudini dello struscio tra piazza XX Settembre piazza Vittorio Veneto (allora alberata e con il monumento al Centro) e corso Umberto I…fino all’ex Upim.



Naturalmente via Roma, per tornare alla mostra, dove -scrive Linzalone- si assiepavano chiudendo ogni varco al passaggio anche della volante della polizia.Un fenomeno migratorio che di volta in volta toccò altre strade piazze e vicinati dei Sassi.Oltre la barriera architettonica la cortina di ferro sociale il divisorio che ha diviso per secoli i ricchi dai poveri i potenti dagli obbedienti…” Via Roma della Prima Repubblica, oggi punto di transito marginale rispetto alla centralità dell’asse turistico di via Don Minzoni e con le limitazioni della Ztl, i negozi mutati nel tempo in una sequenza di ricordi. E qui diamo volentieri una mano con il Jolly Hotel di Pierino Sacco,naturalmente il cineteatro Duni, il negozio di generi alimentari ”La Provvida”, i negozi Russo Sport, del fotografo Antonio Genovese, il Bar Lappano, i tessuti di Bisceglie e la vetrina della Singer all’incrocio con via XX Settembre dove i giovani si davano appuntamento o bivaccavano fino a tardi…Un’altra Matera, scomparsa, descritta da Ginetto e raccontata in più occasioni da Beberto, frequentatori per lavoro e passione di una via Ridola anche lei mutata nel tempo. Ma questo è un altro capitolo…



IL RICORDO DI ROBERTO LINZALONE

Dal suo studio, osservatorio personale all’ultimo piano del numero di Vico Case Nuove, elevato dalla famiglia Giocoli, nascono molte sue opere.

Negli anni Cinquanta sotto il suo sguardo vengono annotate le scene di vita quotidiana che disegnerà e dipingerà.

Le donne che stendono i panni ai fili tesi sorretti dalle forcelle, reclinate a lavare i panni allo stricolaturo, intente ad impastare il pane, pettinarsi i capelli, e le mamme nell’atto di allattare il bambino.

Già ai miei vent’anni nella prima passeggiata da solo con Ginetto in Corso Umberto I° notai, nell’intervista che gli feci chiacchierando, la sua grande curiosità.

Aveva il doppio della mia età, ma sembrava più giovane di me, che il vecchio ero io.

Negli anni successivi, Ginetto mostrò sempre un grande interesse per i fenomeni sociali in movimento, come aveva già fatto negli anni Sessanta con Amedeo Serra, scrittore, anche lui ragazzo prescelto da Matera per l’azienda di Ivrea da Adriano Olivetti, quando lo seguì nelle povere case dei contadini nei Sassi dove conobbe un’altra realtà.

Il “nuovo” lo attraeva sempre.

Avrebbe potuto dipingere a vita i Sassi di Matera, quella grande lezione di tufo, una solenne sinfonia di linee composta a più mani da contadini e artigiani nel corso dei secoli. E vivere di rendita.

E invece aveva fatto prevalere la ricerca cui seguiva il ritratto del nuovo, mai stanco di documentare ogni aspetto di una realtà in cambiamento. Un occhio fotografico. È lì che comincia la sua ricerca inchiesta campagna fotografica sociale sul sociale scattata dall’occhio di un occhio fotografico che si applica che viene è applicato alla pittura

Henri Cartier-Bresson coi suoi scatti fotografici ha lasciato alla storia figure passaggi e personaggi della nostra vita acchiappati pescati tratti estratti dai nei paesi lucani nel secondo dopoguerra. Se questa fu una parentesi, la mostra delle figure femminili ritratte nel Vico Case Nuove, accompagnata dalla mano di Enotrio nello spazio espositivo della Campana di Comunità di Adriano Olivetti in via Amendola a Matera, proseguì con la realizzazione del grande mosaico esposto nella sede centrale della Banca Popolare del Materano nel 1964.

Protagonisti gli uomini che lavorano, nell’atto di produrre produttivo.



Un documento scaturito dalla sua ricerca nella realtà che lo circonda circondava che vedeva aveva attorno.

Era stato Ernesto Treccani a Milano a insegnargli da ragazzo quando era ragazzo che il primo lavoro lo faceva l’occhio registrando in apparenti passeggiate la realtà circostante. Dopo veniva la produzione.

Oltre la barriera architettonica la cortina di ferro sociale il divisorio che ha diviso per secoli i ricchi dai poveri i potenti dagli obbedienti.

Radi rari erano stati gli sguardi gl’incontri coi contadini.

Sarà Amedeo Serra il compagno d’avventura che lo condurrà nelle grotte case dei Sassi a mangiare nel piatto unico “il maestro” il poco che offriva il reddito l’economia familiare delle tante famiglie contadine.

E di lì l’esperienza di Consigliere Comunale per il Partito Comunista a Matera.

Se questa fu una parentesi, la mostra delle figure femminili di del Vico Case Nuove accompagnata dalla mano di Enotrio nello spazio espositivo della Campana di Comunità di Adriano Olivetti in via Amendola a Matera, era il 1956.



I ragazzi di via Roma negli anni Ottanta

La fase fissata artisticamente da Guerricchio è l’anticamera della solitudine comunicativa che ci avvolgerà man mano sempre più negli anni successivi.

Invece per Ginetto i ragazzi di via Roma erano anche loro quelli nient’altro che la registrazione di un fenomeno di un evento.

Il ritratto di una città di provincia letto mentre produzioni cinematografiche e nuovi artisti si affacciano col loro sguardo a volte curioso a volte discriminatorio malefico a guardare per lavoro la nostra realtà

I ragazzi nati a fine anni Quaranta e negli anni Cinquanta godettero di un mondo incantato tutto per loro, le case dei Sassi disabitati, dove andare per abbracciarsi e baciarsi.

Anni Ottanta.

Ragazzi si intrattenevano a centinaia una folla inestricabile assiepati.

Si volevano conoscere.

Parlavano, fumavano a volte, stavano in un’aura di serenità fuori dal tempo e in quello spazio.

L’esigenza di non appartarsi.

L’anticamera della solitudine comunicativa.

Il tema è quello dei ragazzi di via Roma che si assiepavano chiudendo ogni varco al passaggio anche della volante della polizia.

Un fenomeno migratorio che di volta in volta toccò altre strade piazze e vicinati dei Sassi.

Radi rari gli sguardi e gl’incontri coi contadini Guerricchio ha colto come un viaggiatore che parte da casa sua per non partire mai per non abbandonare il proprio paese la propria realtà gli attimi dipinti o solo disegnati via via man mano che si svolgevano i cambiamenti i fenomeni gli aspetti in trasformazione. Roberto Roversi parla di una nostra capacità di cogliere i segni i segnali di una realtà in trasformazione

La vita andava avanti e Ginetto proseguiva continuava a descrivere tutti gli aspetti che gli scorrevano passavano come una pellicola davanti agli occhi

Era avvenuto un visibile cambiamento, e Ginetto Guerricchio lo aveva puntualmente prontamente registrato.

Un mondo in trasformazione

Un momento di transizione

I ragazzi che si assiepavano chiudendo ogni varco lungo la centralissima via Roma non sentivano più la voglia l’esigenza di appartarsi

Erano presi rapiti da un moto di gruppo un rito che si ripeteva ogni sera ogni notte e che negli anni Ottanta avrebbe sostituito il passeggio tradizionale con lo stazionamento oltre la mezzanotte sugli scalini e attorno al Monumento ai Caduti delle due Guerre del Novecento in piazza Vittorio Veneto.

Con frequente intervento del piantone in servizio presso la Prefettura a tutela del sonno riposo tranquillo del Prefetto contro gli schiamazzi notturni di quanti non amavano ritirarsi e rincasare in orari stabiliti dai genitori.

Il fenomeno migratorio poi si spostò seguendo via via negli anni l’inaugurazione di opere architettoniche (Piazza Mulino) o di ristoranti e caffè sempre nel centro storico: Via Fiorentini (La Talpa, Oi Mari’) nel Sasso Barisano, il Borghese in via Lucana.

Ai ragazzi di via Roma non viene l’esigenza di appartarsi.

L’esigenza di non appartarsi.

È questa l’anticamera della solitudine comunicativa.

È quello era un mondo in trasformazione.

Un momento di transizione che tocca avvolge l’Italia in apparente crescita e sviluppo socioeconomico.

Ogni tanto chi voleva entrava nel nuovo Bar PR di Rocchino Peragine accogliente nei suoi modi a bere qualcosa.

Parlavano a volte andavano nel bar vicino, ma non erano più i ragazzi degli anni Settanta.



