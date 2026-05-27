Gennaro Sasso e De Martino tra religione e filosofia. Mimmo Calbi ricorda.

Se n’è andato alle soglie del secolo di vita un filosofo di grande levatura e di un esemplare rigore scientifico come Gennaro Sasso, profondo conoscitore di figure importanti del passato come Niccolò Macchiavelli, Giovanni Gentile, Benedetto Croce e, per quanto ci riguarda, anche sull’antropologo Ernesto De Martino. A ricordarcelo è Mimmo Calbi,sempre pronto a rinfrescare la memoria di quanti hanno a che fare con la storia di comunità e territori e ad attingere a pieni, con le buone prassi degli studi filosofici. E quella chiacchierata del passato sul libro “Ernesto De Martino tra religione e filosofia” (Bibliopolis, 2001), che ricostruiva il percorso filosofico dell’etnologo napoletano dai primi scritti a “La fine del mondo”, resta un lascito di preziose analisi e intuizioni utili per ritrovare quel bandolo della matassa, diluito o smarrito nel narrare- spesso in maniera romanzata- lavori fatti con rigore scientifico e oggi dimenticati o esposti ‘male” e di corto respiro, che danno una visione distorta della storia e della vita dell’uomo.



IL RICORDO DI MIMMO CALBI

Il 25 maggio si è spento all’età di 97 anni il filosofo Gennaro Sasso, studioso dell’Idealismo, accademico dei Lincei e professore di Filosofia teoretica all’Università La Sapienza di Roma. È stato, tra l’altro, direttore dell’Istituto italiano per gli studi storici di Napoli fondato nel 1946 da Benedetto Croce. Sempre fuori dal coro, riservato e malinconico, Sasso non si lasciava per niente condizionare dalle mode culturali. Autore di innumerevoli opere e di numerosi, importanti contributi su Chabod, Machiavelli e Croce. Nel 1994 avviò la pubblicazione dell’enorme opera in sei volumi “Filosofia e idealismo”, edita da Bibliopolis, che avrebbe conclusa nel 2012. Si tratta di un filone di studi in totale controtendenza rispetto ai tempi, nel quale effettuava una ricognizione attenta di quanto aveva prodotto la corrente di pensiero animata da Croce e Gentile, com’è noto prima d’intesa e poi in discordia. In un celebre libro del ’98 su Gentile ( “Le due Italie di Giovanni Gentile”) sostenne che l’adesione del filosofo siciliano nel 1923 al fascismo era estranea al suo pensiero filosofico, rigorosamente inteso nel suo nucleo logico.



Noi di ” Basilicata”, tra il 2001 e il 2002, discutemmo molto il suo libro “Ernesto De Martino tra religione e filosofia” (Bibliopolis, 2001), che ricostruiva il percorso filosofico dell’etnologo napoletano dai primi scritti a “La fine del mondo”. Con un’analisi testuale, profonda e serrata, Sasso metteva via via in evidenza i momenti salienti e i luoghi critici del suo pensiero, mostrandone il significato nel confronto con la filosofia di Croce e dei diversi pensatori (filosofi, etnologi, storici delle religioni) che intervennero arricchendone e complicandone la trama: Jaspers e Heidegger, Cassirer Abbagnano, Paci, Pareyson, R. Otto, Frobenius, Eliade, Kerényi, Levy-Bruhl, Levy-Strauss. Un lavoro, questo su De Martino, che evidenzia la peculiarità della sua etnologia storicistica, considerata nella totalità dei tempi che la costituiscono; e che coglie il suo punto di massima tensione e problematicità nell’irrisolto rapporto tra filosofia e religione. Infatti, muovendo dal secondo capitolo de “Il mondo magico”, intitolato ” Il dramma storico del mondo magico”, si sottolinea l’accentuarsi dell’isolamento teorico dello studioso napoletano, per la “ricostruzione dell’età magica come momento di sviluppo della storia dello spirito”, che incontrò il disappunto di Croce, relativo al fatto di “rappresentare le forme dello spirito come epoche storiche”.



Invero, De Martino si poneva dentro un crocianesimo dubbioso e incerto, soprattutto in tema di religione, magia e mondo magico. Per aggirarlo, De Martino indicava per una vasta area intercontinentale la presenza di un fenomeno psichico secondo il quale “l ‘indigeno perde per periodi più o meno lunghi, e in grado variabile, l’unità della propria persona e l’autonomia dell’io, quindi il controllo dei suoi atti”, e sottolineava il fatto che quello stesso indigeno reagiva, esprimendo ” la volontà di esserci come presenza di fronte al rischio di non esserci”. La labilità si difendeva e riscattava. Ma sostenendo che nell’angustia storiografica europeo-occidentale non ci si avvide che fu il mondo magico, lo stregone come Cristo magico, ad impegnarsi nello sforzo di produrre l’individualità, l’essere nel mondo, la presenza, De Martino si esponeva alle note obiezioni di Omodeo, che riteneva “a rigor di logica” impossibile la storia del magico; dell’Antoni, il quale pensava “che tutte le forme spirituali si ritroverebbero in boccio nella magia; del Croce, che gli rimproverava la ” svista” di storicizzare le categorie.