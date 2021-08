Arte e cultura. Due facce della stessa medaglia, legate da saperi, parole, suggestioni, creatività e colori. E così alla vigilia di ferragosto Pietro Ditaranto, avvocato e artista, che ha trasformato il suo studio di Bernalda in un laboratorio dove i Codici della vita si rincorrono, tra commi, istanze, pennelli, volumi e materiali da restituire a nuove vite, ha rinnovato a Matera l’esposizione di quadri presso la ”galleria” libreria ”Mondadori” di piazza Vittorio Veneto. Per l’occasione si è fatto accompagnare da un amico ”marchese” con la passione dell’arte fotografica di origini siciliane, ma conquistato da Bernalda, per rinnovare la quadreria, facendosi aiutare per le installazioni dal padrone di casa Antonio Sacco.



Scelte azzeccate e visitatori con il naso all’insù a interpretare, commentare e a calarsi in una dimensione culturale che piace. Naturalmente Pietro, prima o poi, nella galleria -libreria dovrà illustrare il ”perchè e il per come?” sfida la calura per creare l’ultima creatura…A settembre. ” Prima facciamo rinfrescare l’aria- dice- salutandoci”. Giusto. Attendiamo quadri con i colori della freschezza. Nel frattempo recatevi nella libreria galleria. Ne vale la pena e, naturalmente, leggete.