Galateo per Teenager? Un libro e anche Buone pratiche per aiutare i giovani a crescere.

La notizia, come riporta la nota che riportiamo più avanti, che ci ha passato Elettra ci ha incuriosito non poco, per il tema e per i destinatari di un libro, dal titolo lapidario ‘’ Galateo per teenager’’, che Shubha Marta Rabolli, Vice Presidente dell’Accademia Italiana del Galateo…., presenterà mercoledì 22 novembre , alle 17.00 presso l’Itcg Loperfido, su iniziativa dell’Inner Whell club. E abbiamo dato un’occhiata a quanto ha fatto negli anni l’autrice, confrontandosi sul campo, con i ragazzi di una contrada di Roma, traendo utili elementi per aiutarli a rapportarsi con sé stessi e con gli altri. Pertanto non aspettatevi indicazioni da etichetta, come si apparecchia, ma tanto senso di responsabilità- per esempio- come si sta a tavola evitando di alienarsi nel mondo dei social, per rispetto a sé stessi e agli altri. E questo non vale solo per i giovani…Anche gli adulti dovrebbero leggere quel libro, per prevenire tante situazioni di disagio. Non anticipiamo nulla. Ma ci sono piaciute alcune righe della prefazione, contenuta nell’estratto del libro sul sito web dell’Accademia italiana Galateo , scritta dal presidente Samuele Briatore. Eccola: ‘’… Inoltre, il galateo -scrive Briatore- promuove il rispetto verso gli altri e verso te stesso, incoraggiandoti a essere consapevole delle tue azioni e delle loro conseguenze sugli altri. Questo ti aiuterà a sviluppare relazioni sane e a costruire una personalità equilibrata. Attraverso questi insegnamenti, acquisirai strumenti preziosi per affrontare le sfide della vita e per contribuire a un ambiente sociale più cortese e rispettoso’’



L’EVENTO

Mercoledì 22 novembre alle ore 17.00, presso l’Aula Magna dell’ITCG Loperfido di Matera, Inner Whell club di Matera CARF presenta il libro “Galateo per Teenager” di Shubha Marta Rabolli, Vice Presidente dell’Accademia Italiana del Galateo……”questo libro non è solo un manuale di buone maniere, ma un invito ad esplorare il fascino ed il potere del Galateo come strumento di crescita e costruzione della personalità. Ed è per tutti, teenager e genitori……..E’ un Galateo innovativo che parte dalla realtà attuale dei ragazzi, e non da regole antiquate e preconcette”.

La presentazione sarà preceduta dai saluti della preside dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri ‘ Loperfido-Olivetti’ Antonella Salerno, dalla presidente dell’Inner Wheel Club Matera Carf Elettra Montemurro, dalla consigliera di parità di genere Emiliana Lisanti. Il giornalista Emilio Salierno dialogherà con l’autrice. Previsti gli interventi della psicologa Rosaria Scaraia e dei ragazzi.

L’evento, è riportato nella locandina, è stato organizzato nell’ambito del progetto ‘’Le buone maniere’’ che vede impegnati gli studenti della classe 3^ B-Rim dell’Itcg Loperfido di Matera, in due giornate di formazione a cura dell’Accademia italiana del Galateo.