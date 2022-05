“L’altra metà del cielo..” e altri stereotopi del passato che fanno i conti con una realtà mutata tra emancipazione, diritti ostacolati, discriminazione e, purtroppo, il nero o il rosso delle violenze, che sono una ”macchia” e un ”mea culpa” ricorrente della società. Nel quotidiano e anche nel mondo dell’arte e dei fumetti in particolare. Tant’è che il Collettivo tutto composto di donne de ” Le Moleste” ha deciso di metterci faccia, cuore, anima, braccia per denunciare – con una militanza quotidiana- cosa non va. E in un manifesto, che pubblichiamo più avanti, dicono chi sono, cosa chiedono e cosa si aspettano da quanti fanno finta di non vedere, sentire. Con matite, colori le loro storie, i dialoghi e le riflessioni di donne che in una tavola dicono quanto i loro occhi vedono e non vorrebbero vedere. L’occasione per saperne di più è per domani, venerdì 6 maggio, alle 18.30, con la mostra che sarà inaugurata a Casa Ortega ” Le articolo autodeterminativo”. Un tema, un programma, un fumetto.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA

LE articolo autodeterminativo,

inaugurazione Mostra del Collettivo Moleste,

6 maggio 2022, ore 18.30

Casa Ortega

L’associazione di promozione sociale dedita alla cultura del fumetto, Strane Nuvole, di Matera porterà nel mese di maggio all’interno del museo Casa Ortega, nel Sasso Barisano, la mostra LE articolo AUTOdeterminativo con opere di undici fumettiste del collettivo Moleste.

L’evento, nato dalla volontà di Stefania Clemente – socia attiva di Strane Nuvole – vede un settore d’intervento comune tra l’associazione materana e il collettivo Moleste, il quale riunisce le operatrici del fumetto per mostrare e ridurre il gender gap esistente.

La mostra – che comprende 11 manifesti – sarà ospitata negli spazi di Casa Ortega, grazie alla preziosa partnership siglata tra Synchronos e Strane Nuvole.

Le opere vanno nell’ottica di un riempimento narrativo, in 11 tappe, di quel buco storico che ha lasciato da parte le donne e le minoranze di genere (LGBTTQQIAAP+).

La mostra sarà inaugurata il 6 maggio alle 18.30 a Casa Ortega e resterà aperta al pubblico (con biglietto d’ingresso €6) fino a martedì 31 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 14.00.

Anche nel mondo del fumetto italiano succedono cose sgradevoli.

L’albo di supereroi che stai leggendo in spiaggia potremmo averlo scritto, disegnato, colorato o letterato noi. Il fumetto educativo ma divertente per tuo figlio, le tue graphic novel, l’albo che hai appena comprato in edicola, la striscia online che ti ha fatto ridere un minuto fa.

Oppure potrebbe averlo scritto, disegnato, colorato o letterato uno di loro.

Forse non lo immagini, ma anche nel mondo del fumetto italiano succedono cose sgradevoli. Discriminazioni sul lavoro, comportamenti inappropriati nelle scuole, vere e proprie molestie. Non sono la norma, ma non sono rarità come potresti pensare. In un settore senza albo professionale, in cui il lavoro raramente gode di garanzie sindacali, il terreno degli abusi è particolarmente fertile.

Per questo noi MOLESTE abbiamo ritenuto necessario scrivere un nostro manifesto, per aumentare la consapevolezza anche di te che leggi. A monte c’è una visione del mondo sessista purtroppo ancora molto comune e uno sbilanciamento nei rapporti di potere.

L’obiettivo è combattere i comportamenti abusanti nel mondo del fumetto.

L’obiettivo di noi MOLESTE è combattere i comportamenti abusanti nel mondo del fumetto. Sono comportamenti nocivi, che mortificano chi li subisce e avvelenano l’ambiente per tutti:

la facilità con cui le autrici si trovano a subire le avance non richieste di insegnanti, responsabili di progetti e autori con un maggiore potere;

i sottili ricatti che mirano a ottenere attenzioni sessuali in cambio di opportunità lavorative;

le relazioni “amicali” abusanti nelle quali al rifiuto di favori sessuali corrispondono reazioni verbalmente violente, mobbing ed esclusione dell’accesso al mercato del lavoro;

il grooming come pratica diffusa e accettata;

i casi di molestie durante le fiere, durante i colloqui di lavoro o da parte dei propri insegnanti;

la discriminazione su base estetica;

la difficoltà a trovare sostegno nel proprio ambiente lavorativo se si verificano abusi e violenze.

Ci aspettiamo

un mutato

atteggiamento

da parte

del nostro

settore.

Quello che ci aspettiamo è un mutato atteggiamento da parte del nostro settore. Non solo una condanna teorica e generica dei comportamenti di cui sopra, ma un’effettiva partecipazione nel risolvere il problema da parte:

dei colleghi che si trovano in contiguità con gli abusanti, perché non fingano di non vedere e offrano ascolto e supporto a favore di chi subisce abusi;

delle case editrici, perché si assumano la responsabilità di una gestione etica e realmente paritaria, senza discriminazioni o atteggiamenti mortificanti nei confronti delle artiste e delle collaboratrici specialmente da parte di chi detiene posizioni di potere;

delle scuole di fumetto, perché vigilino sugli atteggiamenti e sui comportamenti dei loro insegnanti;

delle fiere e delle convention, perché adottino criteri inclusivi e non promuovano atteggiamenti sessisti né da parte del proprio staff, né dei propri ospiti, né del proprio pubblico.

Questo manifesto

è una chiamata

all’unione e

alla solidarietà,

per migliorare

la vita di tutte

le persone coinvolte,

qualunque sia

il loro genere.

Questo Manifesto è una chiamata all’unione e alla solidarietà, per migliorare la vita di tutte le persone coinvolte, qualunque sia il loro genere. Dalle professioniste che lavorano nel settore da molti anni, alle esordienti, a chi è ancora in formazione.

Noi MOLESTE intendiamo dare spazio e ascolto a chiunque ne abbia necessità, impegnandoci e chiedendo impegno al fine di creare un ambiente sicuro per chiunque lavori nel mondo del fumetto.

La nostra professione di solito è il risultato di grandi investimenti in termini emotivi, di formazione, di impegno e di fatica. Non vogliamo che solo un’altra di noi veda vanificati i suoi sforzi perché sulla sua strada ha incontrato uno di loro. “Loro” sono una minoranza e in un sistema sano non devono avere spazio di manovra.

Sul nostro sito ospiteremo documenti, testimonianze e offriremo supporto a chiunque si trovi ad affrontare i problemi che denunciamo.

Perché nessuna di noi sia più sola. Perché insieme possiamo davvero cambiare le cose.