Buon anno, tradotto dal tedesco all’italiano, e che il 2021 sia meno funesto di quello bisestile che ci lascerà nella notta di San Silvestro. A farci gli auguri, con un calendario che unisce due capitali della cultura, è il materano Angelo Stagno & Andrea van der Straeten insieme a Gabriele Rothemann ed il suo Team, che ci allega alcune pagine della mostra-evento’’Aperto per ferie’’ ospitata nella Città dei Sassi il 29 ottobre 2018 a cura del Dipartimento dell’Università delle Arti Applicate. Il nuovo calendario per l’ anno 2021 redatto e prodotto dall’ Università per Arti applicate di Vienna (Universität für Angewandte Kunst -Wien- ) e per iniziativa del Dipartimento di Fotografia diretto dalla Prof.ssa Gabriele Rothemann. Naturalmente auguri a tutti, nonostante il confinamento domiciliare imposto , che limita i movimenti. Nel frattempo sfogliamo il calendario….