La morte oltre la vita,

nella poetica di Francesco Siani ed Angelo Tonelli

Dall’ultima settimana a questa parte almeno, ho un cruccio. Mi piacerebbe fare dialogare due mondi poetici apparentemente distanti anni luce fra loro, a tratti quasi – per certi versi diciamo in funzione di ciò – contrastanti. L’arte dello scultore e performer Francesco Siani, originario di Bellosguardo della Campania ulteriore e fattosi adottare nella Carrara della tradizione del marmo, ed Angelo Tonelli, filosofo, grecista, performer anch’egli, trainer della Ricerca del Sé.

Due maestri che con sguardi diversi, come opponibili in senso di miglioramento della valutazione dell’arte in assoluto, sempre e anche di recente ragionano entrando fisicamente (mentalmente dunque) nel corpo della morte, facendo ragionamento sul senso e valore degli affetti e di tutti i rapporti umani, delle risoluzioni imposte e imponibili della realtà.

Due esempi recenti o quasi sarano più chiari, rappresentativi del bisogno di tenere in legame due maestri dell’arte che vivono a qualche chilometro d’aria di distacco, epperò vicinissimi, dalle loro piccole matrie, nuove e antiche: Carrara e Lerici, e che danno al presente una collocazione e specificazioni nette; dove il valore dei materiali: per Siani spesso il rifare gli oggetti, gli strumenti e perfino i materiali d’uso comune dando loro il peso d’un nuovo senso nella nostra vita quotidiana e straordinaria; per Tonelli le voci che vengono dalla ricerca dei testi dell’antichità, dei riti dei sapienti o comunque di quei saggi oppure portati all’illuminazione che schiaccia alle loro responsabilità e verità assoluta la voglia del potere e delle forme di dominio di raggiungere i fini del transumanesimo.

Durante le ultime giornate della memoria dedicate alla Shoa, Francesco Siani è stato protagonista negli spazi del Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia della mostra e istallazione “Viaggio”. Ché “l’arte arriva laddove sembra che l’aridità e la ferocia abbiano vinto”, ha scritto fra le altre cose, in questo passaggio in stato di grazia, lo storico dell’arte Davide Pugnana, in sede d’apertura del catalogo composto dalle fotografie di Stefano Siani delle opere esposte. Lo scompartimento d’un vecchio treno è il luogo di rinascita d’alcune realizzazioni dell’artista Siani, che paradossalmente respirano in virtù della morte strisciante e onnipresente delle migliaia di persone, tante passate proprio dalle rotaie di La Spezia, spedite nei campi nazisti a sacrificio di dolore e nella maggior parte dei casi di soppressione. La mano che esce, emerge, cerca d’uscire, da una matassa di filo spinato attorcigliata in forma di nido è l’opera chiave e di copertina di Viaggio. Inaugurata con il maestro Siani in uniforme da prigioniero e numero sul petto fissa un orizzonte che scompare senza essere mai apparso ai perseguitati, se non appunto in forma di repressione dell’esistenza. La valigia e la borsa ancora col filo spinato, il filo spinato in una ciotola messa perché lì i nazisti faranno mangiare i loro condannati. Qui Francesco Siani, forse mai come in questo caso appunto, appunto nonostante in passato e ancora ragiona con temi che sono gli infortuni su lavoro e la violenza contro le donne – fra gli altri -, entra nelle stanze della morte. Per andare oltre la morte stessa. Nella lirica di Siani la morte per mano del male nazista e fascista deve essere sempre presente, per essere rigettata e superata.

La divinità del mare, anche in questi vicinissimi giorni, ci dice il maestro Tonelli, fa il suo respiro di vento dal mare alle porte naturali di Lerici e alle porte letterarie dello Shelley. Angelo Tonelli, che col teatro e la musica, la filosofia e la poesia pura quotidianamente mette le persone nelle migliori condizioni di porsi domande e vivere le risposte, si spende da tempo appunto per dire “la morte come potente rito sapienzale”. Nella sua raccolta di scritti pubblicata nel 2017, presso LP edizioni, “Sulla morte. Considerazioni sul possibile oltre”, più esattamente nelle pagine dedicata all’invito in proprietà di concetto “Guardare negli occhi la Gorgone”, il maggior grecista afferma: “(…) La paura di morire si inscena in forme innumerevoli: angoscia della possibilità di soffrire, perdere lucidità, indipendenza, autosufficienza, di diventare deformi, esporsi allo sguardo degli altri in stato di abiezione o appesantirli con la propria presenza ammalata, di patire anche dopo la morte fisica il dispacimento del cadavere divorato dai vermi o dal fuoco, oppure terrifiche visioni di bardo, castighi ultraterreni o altro. Occorre guardarla questa paura, senza timore di essere paralizzati dal terrore della visione, con sguardo accogliente e consapevole (…).”. Sentiamo allora il maestro che di fervore dionisiaco fa il canto al suo flauto. E che vede oltre. Dopo aver continuato e ristabilendo un contatto con la pressione dei detentori del futuro che voglio schedarci le anime, il pensiero.

NUNZIO FESTA