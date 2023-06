Fotografia e antropologia. La memoria in uno scatto da conservare

Quanti hanno visitato e apprezzato la mostra fotografica ‘’ La Basilicata nel tempo del Carnevale’’, nell’ambito del progetto Winter rites, e il video riassuntivo (ricordiamo) realizzato da Michele Buono, nelle scuderie di Palazzo Malvinni Malvezzi, è rimasto colpito- ne siamo certi- dalla unicità dei riti, dei mascheramenti e dalla partecipazione dei protagonisti che per nessuno motivo rinuncerebbero a presenziare. E alcuni risiedono fuori regione, all’estero. Sono spinti dalla memoria ereditata dai padri, dai simboli, dai luoghi e da una ritualità che deve fare i conti con l’evoluzione o, se preferite, con l’involuzione dei costumi. Argomenti da approfondire nel corso dell’incontro fissato per giovedì 15 giugno, a Matera, negli stessi luoghi della mostra.



L’EVENTO A PALAZZO MALVINNI MALVEZZI

All’interno del progetto WINTER RITES_La Basilicata nel tempo del Carnevale, realizzato in collaborazione con la casa editrice Graficom di Matera e con l’Università della Basilicata, con il patrocinio del Comune di Matera, della Provincia di Matera, dell’APT Basilicata, del CNA Basilicata Comunicazione, l’associazione Matera International Photography e l’Università della Basilicata hanno organizzato in occasione della chiusura della mostra

“Conversazione tra fotografia e antropologia” presso l’Ex Scuderie del Palazzo Malvinni – Malvezzi Via Muro (strada laterale di Piazza Duomo) – Matera in data 15 giugno 2023 ore 18.00.

La pratica fotografica è frutto di scelte culturali e sociali, e per questa ragione ricca d’interesse per l’antropologia culturale allo scopo di cogliere come la fotografia possa essere un atlante di conoscenze utile alla comprensione delle dinamiche socio-culturali. Durante la serata, tra conversazione e visione delle fotografie presenti nella mostra, si parlerà dei reportage realizzati dai fotografi e di come le maschere da loro ritratte si siano evolute nel corso del tempo, in relazione ai progressivi mutamenti di contesto.

Relatori presenti: Università della Basilicata Proff. Ferdinando Mirizzi, Francesco Marano, Domenico Copertino, Vita Santoro, i fotografi Antonello Di Gennaro , Antonio e Roberto Tartaglione, l’editore Vito Paternoster, la presidente dell’associazione Matera International Photography Carla Cantore e il Presidente CNA BASILICATA Leo Montemurro.

Ospiti dell’incontro anche alcune autorità istituzionali.