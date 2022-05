Tre giorni a Matera, dall’8 al 10 maggio, per Luca Bertolato, fotografo veneto con una passione d’ altri e un progetto ” Fotografie inutili” nato per conservarlo coinvolgendo i visitatori a custodirne momenti di vite passate. Lo abbiamo incontrato al Museo archeologico Domenico Ridola con quello che fa parte del suo interessante progetto. Un tavolo con tante foto in bianco e nero, con diversi soggetti, del secolo scorso, un televisore che sintetizza come si faccia a far diventare ”utili” scatti destinati a restare in una scatola, in un album o a finire al macero, e la sua fedele ”macchina del tempo”. Una bici dal telaio nero, senza pedalata assistita, e dal nome tutto materano, Nicoletti, per pedalare sulla scia degli scatti della vita e della memoria. Con un campionario di foto in bianco e nero di un archivio ciclo-diffuso che invita a curiosare, e a porsi tante domande, del tipo ” Chi sono? Dove? Sono in vita? Persone famose?” E ad esclamare: “Belle, quanti ricordi!…Anch’io ne alcune di genitori, parenti…”. Foto di quando i formati,dai contorni lisci od ondulati, stavano nel palmo di una mano e lo sviluppo era fatto in camera oscura, tra vaschette con acidi per tirare fuori su carta le immagini della pellicola(Agfa, Ferrania e altre) poi stese ad asciugare, per finire nelle mani dei committenti. Era l’Italia del secolo scorso, che si concedeva gli scatti in poche ma significative occasioni…per fissare un ricordo.



Oggi, invece, la gran parte degli scatti resta nel digitale, sul telefonino o passa sulle pen drive, a rischio di smagnetizzazione, o negli archivi remoti del web. Qualcuno le salverà… Come ha fatto Luca Bertolato, partito da Padova il 19 aprile scorso e concluderà il viaggio il 7 luglio dopo 4600 chilometri, le centinaia di scatti con le foto in bianco e nero fatte scegliere ai visitatori, lo scatto ”ricordo”per l’occasione e con la foto d’epoca che copre il volto, legata a un breve audio per spiegare il perchè di quella scelta. Si apre un altro album, che restituisce nuova vita a quelle immagini. Ne abbiamo scelta una ,riferita a un gruppo di escursionisti o di residenti, fermi davanti a un cartello stradale che indica la frazione di Rivoschio Pieve, frazione di Sarsina, in provincia di Forlì -Cesena. Una famiglia degli anni Settanta, a giudicare i pantaloni a zampa di elefante dell’epoca e le acconciature dell’epoca. Una gita ? Chissà. C’è tempo per uno scatto davanti al cartello, con il segnale di divieto dei 50 chilometri all’ora e la segnaletica in bianco e nero ( tutto torna) per l’approssimarsi di una curva.



Chissà se qualcuno di loro è ancora in vita. Conserveremo gelosamente questa foto, tra le tante, con il timbro rosso, la data e la firma di una ‘Fotografia Inutile” tornata a nuova vita, come è capitato con una comitiva di donne brasiliane (madre, figlie,nipote) conquistate dall’idea e dal progetto. Per Luca si prospetta una pedalata, dopo l’imbarco in aereo o su nave, fino a san Paolo… Nel frattempo potrete seguirlo sulle tante pagine social che parlano della ”utilità” della sua impresa. Conservare la memoria. Facciamolo tutti, anche a Matera, che a volte dimentica, per protagonismi o mediocrità, identità e storia del suo passato.