Foto e video . La cultura contro lo smantellamento della sanità materana

L’immagine e, sopratutto lo stato di salute, dell’Azienda sanitaria di Matera non è delle migliori (anzi), https://giornalemio.it/salute-e-benessere/asm-atica-alla-canna-del-gas-firmate-e-protestate/ , ma i professionisti del settore di fotografia e video hanno risposto con proprie opere, all’appello di Cgil, Cisl e Uil, per rafforzare l’appello rivolto alla Regione Basilicata a intervenire per garantire un diritto alla salute, sancito dalla Costituzione. E così nei giorni 11 e 12, durante il presidio permanente, oltre a firmare la petizione, potrete assistere alla programmazione curata da Antonio Sansone, con gli autori Valerio Bispuri, Gianluca De Bartolo, Rosa Mariniello, Vincenzo Montefinese, Fausto Podavin e Mariano Silletti.

Proiezione del giorno 11 novembre (venerdì)

– Mirella di Fausto Podavini (fotografo romano) che narra, attraverso l’amore di una donna (Mirella) verso suo marito malato di alzheimer, una storia intima e profonda. Un racconto poetico, oltre la malattia.

– Vitiligo di Rosa Mariniello (fotografa campana) che, attraverso ritratti ambientati, mostra i segni della vitiligine, malattia autoimmune.

– Stuck in Serbia di Vincenzo Montefinese (Taranto) ci racconta un dramma di profughi costretti a lasciare la loro terra per una speranza di vita migliore.

Proiezione del giorno 12 novembre (sabato)

– Le stanze della mente di Valerio Bispuri (fotografo romano) che racconta, tra Italia e Africa, una storia forte del dramma dei malati di mente,

– Le ali di vita di Gianluca de Bartolo (fotografa barese) che, ci guida attraverso il suo sguardo in Rwanda dove la tecnologia sta salvando tante vite umane.

– Serra Maggiore di Mariano Silletti (Matera) racconta di un borgo rurale ormai quasi del tutto abbandonato.