Foto d’altri tempi…ma ancora oggi quel carretto va

A Matera i carretti li chiamavano ” traìn”. Erano tirati da un mulo, dotati di una lampada a petrolio e un simpatico cane volpino ” trainiere” al seguito. Sono stati il mezzo di trasporto diffuso della civiltà contadini e l’emblema dei rioni Sassi. In giro, circolanti, non ce ne sono più. Qualcuno, ma per motivi ornamentale sono negli agriturismi, davanti a un ristorante o nei musei della civiltà contadina. Altrove , siamo a Lizzanello( Lecce), qualcuno lo si può incrociare grazie alla passione di quanti ne curano la manutenzione e li mostrano in occasione di eventi, che ricordano il tempo che fu. Era l’Italia della fatica dei campi e dei raccolti per programmare l’economia di una famiglia o per formarne un’altra. Altri tempi…