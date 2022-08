Foto arte, arte della foto…con Ditaranto e Marchese in mostra la creatività

Quando due creativi, come Pietro Ditaranto e Claudio Marchese, decidono di fare qualcosa insieme e allora viene fuori una energia espressiva, difficile da imprigionare in una cornice on in un ambiente. Perchè sanno cogliere a piene mani ,e con una intuizione ,quello che viene dalla realtà e che altri per superficialità, o perchè si sono alienati nella dimensione virtuale dei social. La mostra che si inaugura sabato 6 agosto, alle 19.00 al catello di Bernalda, è un evento che ”contagia” perchè arte e fotografia e fotografia dell’arte si compenetrano, passando da una installazione all’altra. Le opere di Pietro, un moto perpetuo delle intuizioni-creazioni del riciclo di un viaggiare senza posa, senza lasciare nulla al caso, si legano a quello che ha immortalato Claudio, lasciando che una donna faccia da traghettatrice di questo passaggio…Dante? La brochure della mostra riporta al secolo scorso e a una frase di Pablo Picasso: ‘ L’arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità”. E qui c’è energia da vendere, visto i costi della bolletta. Per gli antichi, che popolavano queste zone, l’Enotria Felix da ‘carpe diem” oraziano era una regola di vita e con una considerazione particolare per l’energia dell’anima. Per acquisirne un po’ non vi resta che visitare la mostra.



I dati della mostra dalla brochure.

Sabato 6 agosto, alle 19.00. presso il Castello di Bernalda ( Matera) inaugurazione della installazione fotografica di Claudio Marchese e della mostra d’arte di Pietro Ditaranto. L’esposizione resterà aperta, tutti i giorni, dalle 17.00 e fino a 31 agosto.

La fotografia ha dato luce al Viaggio.. i frammenti di realtà, raccolti nel tempo, lo attraversano per diventare altro e assumere con l’aiuto del pubblico, le sembianze di un’opera d’arte cangiante e multiforme. E’ questa la magia dei demiurghi . Oltre la fotografia…Retrospettiva di Progetti Lucani . Ideata da Claudio Marchese. La mostra è stata allestita dal pubblico che l’ha resa un’Opera Unica