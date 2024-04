‘’Forgotten’’, dimenticato. Il documentario che riporta a Campo 65

La memoria non si cancella e storie, vicende, di sofferenze, persecuzioni, speranze, si ritrovano nei luoghi dove sono passati profughi, prigionieri, persone ‘’dimenticate’’ per un po’ dalla storia, forse perché è scomodo per vari motivi farlo. Il film documentario ‘’ Forgotten’’ (dimenticato) di Miloš Batistuta, incentrato sugli abitanti di Primorje e dell’Istria, durante il fascismo, e poi come profughi o internati è un’altra pagina che si riapre e comporta a Campo 65. Descriverlo è riduttivo. Vedetelo,accedendo al link che è in coda alla nota di Campo 65



Il film documentario “Forgotten” di Miloš Batistuta porta uno dei tasselli nel mosaico della consapevolezza di quanto diversa fosse l’esperienza degli abitanti del Primorje e dell’Istria durante il periodo del fascismo. Come migliaia di persone furono costrette a lasciare le loro case, alcuni come soldati italiani, altri come internati e detenuti. Come vissero e sopravvissero all’esilio nel Mezzogiorno d’Italia e come, dopo la sua capitolazione, si unirono all’esercito partigiano nelle brigate d’oltremare e giocarono un ruolo importante nelle battaglie finali per la liberazione del Paese. E dovettero lottare per anni per il loro status dopo la guerra, perché erano considerati partigiani di seconda classe. Il film ci porta in Puglia, nel campo di Gravina, Campo 65, dove i resti delle mura testimoniano ancora la presenza degli sloveni. Il loro ricordo è conservato anche dagli abitanti della zona. Un intreccio di preziose testimonianze di uno degli ultimi oversears viventi, ricordi di parenti, un punto di vista storico e marziale, foto d’archivio e registrazioni, tutto questo è l’omaggio dell’autore ai Primorski – oversears con coscienza nazionale. Il film documentario è stato prodotto dal Programma televisivo regionale del Centro regionale RTV Capodistria, diretto da Sonja Cerkvenik.

Per vedere il documentario POZABLJENI – DIMENTICATI, prodotto da TV Koper Capodistria seguire questo link:

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/175041967?s=tv