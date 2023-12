FondazioneMT2019: pubblicata graduatoria erogazione contributi per attività ed eventi culturali

La Fondazione Matera Basilicata 2019 rende noto -con un comunicato stampa- di aver “pubblicato sul proprio sito ufficiale www.matera-basilicata2019.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la graduatoria finale delle proposte relative all’“Avviso pubblico per l’erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di attività ed eventi culturali” per l’anno 2023 (Fondazione Matera Basilicata 2019 – Graduatoria -contributi-eventi-culturali_graduatoria-macroaree-2023), in grado di potenziare la produzione e coordinare le opportunità di fruizione culturale in Basilicata. L’Avviso, destinato agli organismi che operano nei settori storico-culturale, musicale, cinematografico e delle arti creative, si colloca nell’ambito dell’Accordo stipulato dalla Fondazione con la Regione Basilicata per la cooperazione sullo sviluppo dell’offerta culturale e creativa in Basilicata. Le risorse complessive messe a disposizione dell’Avviso ammontano a 975.000,00 Euro, mentre le proposte progettuali pervenute sono state 97 (con due rinunce). La graduatoria, divisa per le quattro Macroare oggetto dell’Avviso, contiene l’elenco dei progetti ammessi e finanziati (51), ammessi e non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili (18), nonché l’elenco dei progetti non ammessi (26) per aver ottenuto una valutazione di merito con punteggio inferiore alle soglie minime indicate nell’Avviso e/o per documentazione sprovvista degli elementi necessari a regolarizzarla, tali da rendere improcedibile l’istruttoria. Come previsto dall’Avviso, i contributi saranno liquidati subordinatamente alla presentazione di regolare rendicontazione delle spese sostenute, corredata dalla documentazione di spesa valida ai fini contabili e fiscali. In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti beneficiari, la graduatoria sarà soggetta a scorrimento, previa verifica della documentazione. Link diretto alla graduatoria: https://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/provvedimenti/avvisi-pubblici “

