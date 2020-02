Beethoven, Schuman, Prokofiev nel repertorio davvero interessante e intenso che il duo Nicola Fiorino e Carlo De Ceglie eseguira nel concerto per pianoforte e violoncello, in programma domenica 16 febbraio al Teatro Mercadante di Altamura. E non poteva mancare la “Elegia’’ di Saverio Mercadante. Il concerto rientra nella “Stagione di opere e concerti’’ che sta riservando ad appassionati e neofiti piacevole sorprese.

I CONCERTI DEL TEATRO MERCADANTE DI ALTAMURA: FIORINO E DE CEGLIE

Domenica 16 febbraio, alle ore 17,30, per la “Stagione di opere e concerti”, al Teatro Mercadante di Altamura si terrà un concerto con il violoncellista altamurano Nicola Fiorino e con il pianista Carlo De Ceglie. I due musicisti pugliesi hanno dato vita ad un’importante collaborazione in cui fondono le rispettive esperienze. Il programma del concerto comprende la “Elegia” di Saverio Mercadante. Info: 080.3101222 – www.teatromercadante.com – box office in via dei Mille 159.

Nicola Fiorino – Carlo De Ceglie

CONCERTO PER VIOLONCELLO E PIANOFORTE

Programma

L. V Beethoven: Sonata n. 3 in La Magg. op. 69.

Allegro, ma non tanto / Scherzo. Allegro molto / Adagio cantabile / Allegro vivace

S. Mercadante: Elegia

E. Schumann: Tre Romanze op. 94

Nicht schnell / Einfach, innig / Nicht schnell

S. Prokofiev: Sonata op. 119

Andante grave / Moderato / Allegro, ma non troppo

Nicola Fiorino, violoncellista altamurano di vasta e pregevole esperienza, si è esibito in qualità di solista in stagioni concertistiche di grande prestigio quali la Settimana Musicale Senese dell’Accademia Chighiana ed è stato interprete di varie prime esecuzioni di importanti compositori come Ivan Fedele e Vito Palumbo. Le recensioni lo elogiano “per la bellezza del suono, la tecnica ferratissima e per la densa e avvincente vocalità”.

Per l’etichetta Decca ha pubblicato la Sonata di M. Ravel insieme al violinista Francesco D’Orazio e come solista con orchestra ha registrato per la Stradivarius. Ha effettuato inoltre registrazioni per la Tactus, per Radio DUE, e per DAD Records. Ha riscosso ampio successo in Italia, Germania, Francia, Svizzera e Russia, Colombia, con un repertorio che spazia dalla Sonata per violoncello solo al duo col pianoforte e alla produzione cameristica dell’ottocento e del novecento. Come solista con orchestra si è esibito in numerose interpretazioni e ha collaborato con prestigiosi compositori contemporanei.

Carlo De Ceglie ha vinto numerosi concorsi pianistici, tra cui è risultato primo premio assoluto al Concorso nazionale “Ama-Calabria”, al Concorso Internazionale “Città di Ostuni”, al concorso Nazionale “Città di Barletta” e al primo Concorso Nazionale “P. Argento”. Ha svolto una significativa attività concertistica, sia come solista che in formazioni cameristiche dal duo al quartetto. Tra l’altro, come pianista dell’Orchestra Giovanile Italiana, ha partecipato ad alcune tournées nei più importanti teatri italiani, in cui l’orchestra è stata diretta dai maestri Riccardo Muti e Carlo Maria Giulini. Ha svolto attività didattica, come docente di pianoforte principale in vari Conservatori e Licei e attualmente insegna presso il Conservatorio “N. Picci