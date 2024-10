Finì in tragicommedia all’Unitep l’Anfitrione di Plauto

Un lavoro teatrale che viene dal passato, che coinvolge divinità (Giove) e poveri uomini e donne raggirati dal re dell’Olimpo pur di andare a letto con la bella Alcmena, moglie in dolce attesa del padrone di casa ”Anfitrione” che è in guerra . E Plauto prolifico produttore dell’antichità si diverte a piene mani per descrivere quello che non ti aspetti e che all’Unitep di Matera hanno ripreso per un incontro tra la realtà e il mito, in programma il prossimo 16 ottobre. Nella locandina tutti i protagonisti. Ma è bella storia, che anticipa di secoli, quello che ha fatto la quarta dimensione della fantasia, legata al pettegolezzo dei giorni nostri che abbonda più nei social che nel reale. E allora, per tornare al testo e al pretesto, se non avete studiato il latino o sentito parlare del Miles Gloriosus, dell’Asinaria o delle Bacchides, alcune delle tante commedie plautiane, l’Amphitruo ( Anfitrione) mette in luce le ”voglie” di Giove ( Zeus se preferite) che giunge a Tebe per conquistare la bella Alcmena prendendo le ”sembianze” di Anfitrione aiutato dal furbo e velocissimo Mercurio. Uno stratagemma per giacere a letto con la sposa del condottiero .Nella storia Mercurio pensa bene di entrare nelle sembianze di ”Sosia”( un nome e un programma) servo di Anfitrione . Tutto bene? Le cose si complicano quando tornao a casa, dal fronte”, i due personaggi sdoppiati e dopo il parte di Alcmena. ” Apriti cielo…in terra” è il caso di dire. Anfitrione, che ha fatto – ignaro- gli onori di casa si inalbera perchè ”cornuto e mazziato” ma si tranquillizza , e non può fare altro, in quanto con Giove non c’è storia. E, comunque,è onorato per aver avuto a che fare con un Dio. All’Unitep libro e un libero adattamento in dialetto materano . Un lavoro ideato da Costantino Dilillo, con la profssa Rosanna Pirone che ha curato la traduzione dal latino in italiano e il prof Emanuele Giordano che a sua volta lo ha tradotto in dialetto. Al regista e attore Bruno Francione, insieme ad altri, è affidato il compito di somministrare alcune pillole della storia tratta da libro. A fine anno la rappresentazione ufficiale del ‘’ Mbitrione’’. Plauto dalla latinità sorride. L’appuntamento è per le 16.30 di mercoledi’ 16 ottobre presso l’ Open space dell’Apt di Basilicata. Saranno presentati progetto e libro dal titolo “Anfitrione da Plauto – in dialetto materano” a cura dell’Università della terza età e della educazione permanente.



IL COMUNICATO

Unitep è impegnata sin dal 2023 nello svolgimento del progetto “Anfitrione”. Nel corso dell’anno accademico 2023/24 i corsisti Unitep con la guida della professoressa Rosanna Pirone hanno curato l’adattamento della famosa commedia latina di Plauto “Anfitrione”; altri allievi guidati dal professor Emanuele Giordano hanno curato la traduzione dell’elaborato in dialetto materano. Questo lavoro oggi è pubblicato da Edigrafema editore, un elegante volumetto con a fronte il testo in italiano.

Il progetto Anfitrione è un lavoro di gruppo e di squadre che coinvolge due corsi di studio, tre laboratori, cinque docenti e decine e decine di corsisti Unitep.

Atteso l’alto contenuto culturale del lavoro svolto sotto la guida di docenti di larga esperienza autori di numerose pubblicazioni, la dirigenza Unitep reputa importante estendere alla città la conoscenza del libro e del progetto complessivo. Alcuni attori del gruppo teatro Unitep guidato da Bruno Nicola Francione offriranno la recitazione di brevi passaggi in dialetto tratti dal libro “Anfitrione”. Alla fine dell’Anno Accademico, giugno 2025, la commedia “Mbitrione” (così si chiama il protagonista materano della vicenda) verrà rappresentata sul palco di un teatro cittadino, con i costumi realizzati dagli allievi del corso di Riciclo creativo guidato da Maria Bianchi, e le musiche originali composte dal maestro Felice Lucio Lionetti alla guida del corso Unitep di Canto corale.



Programma

Saluti dell’assessore Angela Mazzone

Presentazione progetto del Presidente Unitep Costantino Dilillo

Interventi:

Patrizia del Puente della UNIBAS – relatrice

Rosanna Pirone – autrice

Emanuele Giordano – autore

Saluto dell’Editore Edigrafema Antonella Santarcangelo

Moderatrice Angela Muscaridola

Intervento del gruppo teatro Unitep di Bruno Francione