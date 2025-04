Filosofia? La Basilicata con EudAnima.it ha un venditore ambulante

….Che offre e garantisce benessere dell’anima quando propone letture su tutto quanto gira intorno e dentro a uomini e donne, al loro pensiero, alle relazioni di comunità e al rapporto con la natura. Se vi suona nuovo o vi ricorda qualcosa e allora una traccia è la filosofia , per quanti hanno conoscenza di studi classici (che vanno ripresi e valorizzati, per non dimenticare la tradizione culturale italiana e non solo) il termine deriva dal greco antico (φιλοσοφία, philosophía). Si compone da “philein” (amare) e “sophia” (sapienza), tradotto in passione…è l’amore per la conoscenza e la saggezza. Concetti che aprono a un progetto ampio, a scorrerne le pagine, del portale web.eudanima.it, diretto dalla battagliera collega Maria De Carlo, che con umiltà e competenze, insieme ad altri appassionati, ha aperto una interessante palestra di confronto e di riflessione. E la forza è nella varietà dei contributi e degli spunti contenuti nelle rubriche, che vi invitiamo ad aprire. Così in Cronacabella troviamo articoli Un angolo dedicato alle notizie che ispirano e diffondono bellezza. Nelle ‘’Risonanzesistenziali’’ un progetto filosofico per bambini da 3 a 10 anni che vedono protagonisti la volpe Sophia e l’artista-filosofo Andrea Lucisano. Paradossale? Ricordate le favole di Esopo o di Fedro? E allora è normale…Ma può capitare, nella rubrica dell’ironia, che il cane ti mangi gli appunti di filosofia. Spazio anche ai libri, ai poadcast e a tutto quanto a riflettere, a ricercare quello spirito critico, legato al beneficio del dubbio. E se ne avrete sarete vicini alla verità…come ripeto a quanti considerano come ‘’Vangelo’’ tutto quanto viene fuori dai social o dai manipolatori del pensiero unico. E allora se Eudanima.it vi ha incuriosito non vi resta che raggiungerlo www..eudanimat.it. Sulla schermata del sito ( home page per gli appassionati di anglicismi) c’è anche il contatto telefonico. E questo è un segnale di trasparenza e di apertura a contributi e collaborazioni sempre più raro.



Il Colporteur online

Dall’impegno associativo di praticare la filosofia nasce l’idea di rendere la nostra comunità di ricerca aperta alla condivisione di riflessioni, pensieri che scaturiscono dall’arte, musica, letteratura, poesia…. e da tutto ciò che porta a “partorire” nuove possibili visioni sull’esistenza. Una diffusione che avviene attraverso lo stile semplice del colporteur.

Di Glaukopis (la civetta dallo sguardo lucente) perché è chiaro il rimando al simbolo della Filosofia che con i suoi occhi luminosi ci offre molteplici visioni affinché si possa trovare e dare un senso a ciò che avviene nelle nostre vite. Questo l’augurio. Nel titolo dunque la natura e l’intento della presente attività.

Maria De Carlo, Direttore