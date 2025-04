Filippi ad Altamura (e non solo) con l’Anpi tra storia e memoria

Per lo storico della ”mentalità” ( è tutto un programma) scrittore e formatore Francesco Filippi parlano libri che fanno discutere sin dai titoli e dalle foto di copertina sul ”Perchè?”, ” Per come?” il BelPaese ha bisogno del bastone e della carota, che siano altri – come gli uomini della Provvidenza- a decidere e perchè ”prima o poi” arriva la buona stella per gli agnosti, lo ”spirito santo” per i credenti a risolvere i nostri problemi. Ma Paese a sovranità limitata a parte e con sovranisti al governo, proni a obbedire a chi fa la voce grossa e ti invita al tavolino da pic nic per la foto ricordo o per un complimento da ”zitto e a cuccia”, come s fa con il miglior amico dell’uomo. Nel comunicato l’intenso e interessante programma che coinvolge studenti e cittadini.



COMUNICATO STAMPA

ANPI ALTAMURA e FRANCESCO FILIPPI: UNA SETTIMANA DI STORIA E MEMORIA

La sezione ANPI di Altamura è lieta di annunciare la visita di Francesco Filippi, storico della mentalità, scrittore e formatore dell’Associazione Deina, dal 7 al 9 aprile 2025. Filippi, già ospite ad Altamura l’anno scorso per un approfondimento sul colonialismo italiano in Africa, torna per presentare i suoi nuovi libri e per continuare il dialogo sulla rilettura critica della storia. L’esperienza precedente aveva portato la sezione ANPI di Altamura a sviluppare un progetto di studio sulla toponomastica cittadina, rivelando strade dedicate a luoghi e avvenimenti del colonialismo italiano, spesso celanti eccidi e violenze. Da questo lavoro è nato l’opuscolo “Aiutiamoli a casa loro”, diffuso nelle scuole di Altamura. Il programma degli eventi: • 7 aprile 2025, ore 19:30: Monastero di Santa Sofia, Gravina in Puglia. Evento pubblico organizzato dalla sezione ANPI di Gravina. • 8 aprile 2025, ore 9:30: Biblioteca T. Fiore, Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia”, Altamura. “Secoli di rabbia”: dialogo con studenti, docenti e ospiti, all’interno del progetto “Scenari contemporanei”. Intervengono: Dirigente scolastica Sabina Piscopo e Lucia Perrone (ANPI Altamura). Modera: Prof.ssa Nunzia Tafuno. • 8 aprile 2025, ore 19:00: Spazio25, Gioia del Colle.

Evento organizzato dalla sezione ANPI di Gioia del Colle. • 9 aprile 2025, ore 10:00: Aula Magna, Liceo Classico “Cagnazzi”, Altamura. “Il ruolo delle emozioni nel compiersi dei fatti storici e nella loro conoscenza e memoria”: approfondimento con il Gruppo Erasmus e gli studenti, all’interno del progetto “La memoria che resta”. Intervengono: Dirigente scolastico Claudio Crapis e Pino Lomurno (ANPI Altamura). Modera: Prof.ssa Rosa Maria Baldassarra.



• 9 aprile 2025, ore 18:30: Liber Hub, Aula Studio Giampiero Zaccaria, Altamura. “500 anni di rabbia. Rivolte e mezzi di comunicazione da Gutenberg a Capitol Hill”: dialogo tra Francesco Filippi e Gemma Adesso (ricercatrice UniBa e docente di Storia e Filosofia). Ingresso libero. L’ANPI di Altamura, in linea con le indicazioni nazionali per l’ottantesimo Anniversario della Liberazione (“Conoscere, Capire, Scegliere”), propone questi eventi come momenti di confronto e formazione per la comunità. Le iniziative sono inserite nel calendario della rete “25 aprile sempre”, per valorizzare i valori della Liberazione oltre la semplice commemorazione. Le sezioni ANPI di Altamura, Gravina e Gioia del Colle, insieme al Comitato provinciale ANPI di Bari, invitano la cittadinanza a partecipare. Altamura, 4 aprile 2025 ANPI sezione di Altamura