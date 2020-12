Il tortanello o pane biscottato dell’ Immacolata, con un impasto di farina e semi di finocchio, è l’immancabile ospite con il baccalà fritto o in umido, insieme alle pettole fritte nell’olio, costituisce una prelibatezza irrinunciabile dei sapori natalizi. Ce ne parla Carlo Abbatino, scrittore, poeta, giornalista del pallone e cultore delle tradizioni locali. Un ricordo sul ‘ficc’latidd” e sulla fragranza di quel pane sfornato da ”Pauluccio” un famoso panettiere che ha sfornato pane, panini, pettole, focacce e biscotti in via del Corso. Un morso per assaporare il Natale…



Non vedevo

l’ora di assaporare mangiar “U ficc’ latidd’

d’ Paulucc’, la dii d’ la Mmachlet”

Caldo, appena sfornato il biscotto è un ben di Dio che le provvidenziale mani del panificatore Pauluccio hanno saputo passare alla nostra città Matera che ha capacità di conservare alla memoria il bello della tradizione.

La croccantezza del “ficc’latidd” è unica nel suo genere e per fortuna che i panifici materani sono pronti a dare continuità alla tradizione del pane dell’ Immacolata. Viene panificato per dare continuità e storia alla nostra città, come anche per i vari prodotti fatti in casa per Natale come “pettole, pettole con uva passa (appassita) strazzate, cartellate, porcedduzzi col miele, torta di ricotta e sedano( in materano ‘ac cio” per dire in rima “accio” “c’è bell mmir ca socc” ) E poi frutta secca e noci, nocelle, mandorle, castagne umide dette “del prete” da assaporare con vino primitivo, fresco di cantina ma oggi di “frigo”. E per quanto riguarda il vino ricordo i “Ciddari” i cantinieri Dragone, e “Panz a credenza” detto così per la stazza fisica, che avevano le cantine in via San Biagio. Ricordo quando mio padre mi diceva di andare alla cantina e comprare tre quarti di vino e una “gazzosa’per renderlo frizzante. Le cantine,in materano ciddari, sono ancora oggi memoria della storia materana che il sabato sera gli anziani giocavano a carte e bevevano bicchieri di vino giocando a tressette!! E a Natale, pur con i limiti di convitati, una partita a carte va fatta. Buona Immacolata