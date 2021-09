Pronti ragazzi? Tocca a voi. Matera ospiterà (ce l’ha segnalato la prof. Marta Saponaro, docente al liceo artistico carlo levi di Matera) l’ 8 ottobre, in piazza Vittorio Veneto , San Francesco d’Assisi e Piazzetta Pascoli il festival del disegno ” All Around” , riservato a bambini, ragazzi e adulti. Tutto gratis. Per imparare o perfezionarsi servono volontà, creatività e attenzione. E chissà che tra di voi non venga fuori un Giotto o un Picasso del 2000. Per il resto informatevi e passa parola. Un occhiata al sito web https://fabriano.com/festivaldisegno/eventi/festival-del-disegno-all-around-2021-matera/

Disegnando il futuro (Obiettivi Agenda 2030)

DISEGNANDO IL FUTURO (Obiettivi Agenda 2030)

• LAB 1. EMOTICANDO (Genny Adessa)

Il pentagramma: armonia di emozioni

– Attività: sugli spazi o nei righi del pentagramma, disegna te stessa/o con l’emozione che stai provando in questo momento utilizzando lo stile degli emoticon (rabbia, tristezza, gioia, disgusto, paura, vergogna). Sarà presente un musicista che leggerà e suonerà l’armonia composta con le “note” disegnate.

(OBIETTIVO 3: SALUTE E BENESSERE Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età)

• LAB 2. PASSAMI LA LINEA! (Francesco Farella)

Staffetta tra generazioni

– Attività: traccia una linea, crea una forma libera e “passa” la parte terminale della linea a chi segue, chiedendo di continuare la staffetta.

(OBIETTIVO 4: ISTRUZIONE DI QUALITA’. Garantire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti)

• LAB 3. GOCCE (Marta Salonna)

Acqua pura

– Attività: disegna la sagoma di una goccia e all’interno rappresenta tematiche relative all’acqua come risorsa preziosa. Le gocce saranno allestite su dei fili a simulare la pioggia.

(OBIETTIVO 6: ACQUA PULITA E IGIENE. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie)

• LAB 4. DALLA MACCHIA ALLA MAPPA (Marìca Montemurro)

Equità tra le nazioni

– Attività: le macchie create da ogni singolo partecipante costituiranno, nell’insieme, i territori ideali di una mappa geografica per rappresentare le ineguaglianze all’interno di e fra le Nazioni. Utilizzando la tecnica del collage, la mappa potrà essere completata con gli elementi caratteristici delle antiche mappe (rosa dei venti, isole misteriose, mostri marini, velieri, antichi forzieri…)

(OBIETTIVO 10: RIDURRE L’INEGUAGLIANZA. Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle Nazioni e fra esse)

• LAB 5. FIGURATI CHE CITTÀ! (Biagio Genovese)

Segnaletica Bizzarra

– Attività: disegna un cartello stradale “bizzarro” per indicare un luogo o un’attività della città che faciliti l’orientamento e l’accessibilità.

(OBIETTIVO 11: CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili)

• LAB 6. LA FORESTA (Marina Panza)

Che albero sei?

– Attività: strappa dei quotidiani creando dei rettangoli di diversa larghezza e lunghezza per assemblare un albero e i suoi rami. Su altri fogli, disegna e ritaglia la sagoma della tua mano più volte. Usa le sagome per comporre le foglie e le radici del tuo albero. Colora liberamente le foglie e scrivi delle frasi legate a natura, ambiente, ecologia lungo linee ideali che collegano tra loro gli alberi.

(OBIETTIVO 15: VITA SULLA TERRA. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, fermare e invertire il degrado del suolo e la perdita della biodiversità)

• LAB 7. L’ORO NELLE FERITE (Pina Iannarella)

Fare emergere una risorsa

– Attività: strappare insieme un foglio di giornale e dare significato allo squarcio disegnando nel vuoto un soggetto/valore condiviso.

(OBIETTIVO 17: PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile)

Informazioni

Quando:

08 Ottobre 2021

dalle 9:00 alle 18:00

Dove:

Matera (MT)

CENTRO STORICO DELLA CITTA’ DI MATERA

Piazza Vittorio Veneto, Piazza San Francesco d’Assisi, Piazzetta Giovanni Pascoli

Costo:

Gratuito

Rivolto a:

Bambini, ragazzi e adult

