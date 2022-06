Festa di San Giovanni, tra tradizioni e buoni auspici

A ricordarcelo Giovanni Ricciardi, materano doc tanto da farne una scelta di vita, per divulgarne e serbarne la memoria. E Giovanni ci ricorda litanie e segni divinatori, accanto agli auguri a chi porta questo bel nome per intero, nei diminutivi o nelle forme composte

Il giorno di San Giovanni a Matera -ricorda Ricciardi Giovanni – era ritenuto in passato un giorno molto pericoloso per gli eventi atmosferici perché una grandinata poteva rovinare il raccolto. Per questo motivo in caso di temporale si recitava questa litania: rvigght san giuwonn dal dolce dormir, ca vech tre nivl ind o cil, in ca van da monc, in da dastr e in da cur Ddji ca lu monn. Word la vugn, word u smnet e word tutt la corn abbattscet”

Poi la notte di San Giovanni si recitava l’angelo della buona nova per interpretare i segni del destino