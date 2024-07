Festa della Bruna in ”particolare” nel video di Basilicata Media

Ed è il dato che più ci ha colpito nel vedere, appena abbiamo avuto tempo per farlo, il video di Basilicatamedia postato sul canale social youtube https://youtu.be/xttXPThxmhk?si=MWJ2xYpuXkbNXOfb. Una sequenza di momenti messi a fuoco nel giorno più lungo dei materani,di quanti vivono fino in fondo lo spirito della Festa della Bruna o ci hanno partecipato per la prima volta:dalla processione dei Pastori, alla vestizione del generale dei cavalieri Angelo Raffaele Tataranni, dalla processione di mezzogiorno con la Madonna e il Bambino portati al rione Piccianello dall’arcivescovo mons Giuseppe Antonio Caiazzo e dall’Associazione ” Maria Santissima della Bruna”, presieduta da Bruno Caiella. E da qui in serata con la processione serale, quest’anno partita in ritardo a causa della pioggia, fino ai tre giri del carro trionfale di cartapesta realizzato da Francesca Cascione, e da qui in piazza Vittorio Veneto – con la scorta di forze dell’ordine e degli Angeli del Carro- per l’assalto e lo ‘strazzo” finale.



Lo staff di Rvm ha immortalato tanti momenti da ricordare. Alcuni ormai da annali della festa: come quello dell’uomo ragno ( come è stato ribattezzato il giovane che si è lanciato dal palo delle luminarie senza centra il carro), la presenza della bandiera palestinese che ricorda la guerra senza fine e con tante vittime civili dopo l’assalto con vittime e rapimenti di israeliani, operato da una azione militare di Hamas dell’ottobre 2023, i pezzi del carro che prendono la via delle abitazioni degli assaltatori e lo spettacolo dei fuochi di artificio ritornati su Murgia Timone.



Una festa ”in particolare” e con tanto spazio per i dettagli, finanche per gli imbonitori del mercato di via Rosselli e del rione Piccianello, che nel gergo della tradizioni sono le ”barracche”.

Coloriture…Quelle stesse esaltate, tra luminarie, voci, attrazioni da un un sapiente montaggio che ha messo in rilievo le diverse fasi della festa del 2 luglio 2024. Un percorso avvincente, con un invito-come riportato nella breve introduzione al video- a ”immergersi” nella magia della Festa della Bruna 2024 di Matera, raccontata attraverso immagini suggestive e il toccante testo di un giornalista bergamasco del 1901,Tullo Bazzi , pubblicato sul numero 74 della rivista Emporium,e adattato per l’occasione. Una storia e una festa che vanno avanti da oltre sei secoli, narrata da Manuel Santagata. Rivedetela, in attesa dell’edizione 2025 della Festa, che coinciderà con l’anno Santo. A Basilicatamedia il compito di continuare la ricerca…



ALCUNI FOTOGRAMMI DEL VIDEO