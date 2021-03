Piaccia o no ma finchè non ci sarà sicurezza piena -quella che gli esperti pur tra tante tesi,teorie sovrapposte e a volte confusionarie, chiamano ”immunità di gregge vaccinale- non potremo iniziare l’alba del 2 luglio, la giornata più lunga dei materani, con la processione detta ” dei Pastori”. Con quel primo incontro, tanto atteso, per celebrare la Patrona di Matera ”Maria Santissima della Bruna’ che per il secondo anno consecutivo, a causa dell’epidemia da coronavirus dovremo limitare, sempre in sicurezza, al programma religioso acceso dalle lampade della fede e, chissà, se le condizioni lo consentiranno, anche dalle luminarie.



Ma la Festa, e grazie all’impegno dell’Asssociazione Maria Santissima della Bruna, e dai tanti volontari sempre al lavoro accanto al presidente Bruno Caiella, fa sentire e sopratutto vedere il suo fascino con una sequenza di video – di breve durata- postati sulle pagine social facebook e instagram, che vantano già migliaia di visualizzazioni. Immagini di ieri e di oggi per raccontare e informare come è nata la festa nel giorno della Visitazione quel lontano 1389 con la bolla papale di Urbano VI , da dove viene il nome Bruna con tutte le indicazioni e supposizioni del caso, il perchè della processione detta dei Pastori fino alla fattura del carro trionfale di cartapesta nella piazzetta del rione Piccianello, che ospita il laboratorio. Il racconto e la manualità dei protagonisti, ognuno per la propria parte, è un inno alla creatività intrisa a devozione che accompagnano un rito antico trasmesso da falegnami, artigiani e artisti cartapestai di famiglia in famiglia come i D’Antona, Nicoletti, gli Epifania, i Pentasuglia passando tra i tanti nomi che l’hanno realizzato per brevi stagioni Tommaso e Giuseppe Niglio,Vincenzo Ruggieri,Mario D’Addiego, Andrea Sansone, fino al giovane Eustachio Santochirico, che attende con fede e pazienza che arrivi il momento dell’incontro alla città.



E’ dura per tutti, attendere. E nè serve la ridda di voci, proposte, suggerimenti, auspici di vedere il carro e nemmeno di compiere i tradizionali ”tre giri” sulla cattedrale. Anzi con dati alla mano, come più volte hanno ripetuto il presidente Bruno Caiella, devoti e cavalieri, il carro trionfale con le quattro pariglie di muli distanziati compie ”giusto giusto” quel rito dal significato ben preciso. Per cui niente ricostruzioni di pozzi, come quello abbattuto nell’immediato dopoguerra. La ripavimentazione di piazza Duomo va avanti e sull’area del pozzo al massimo si puo’ disegnare una iscrizione, ricordando al turista-viandante che lì, un tempo, c’era uno dei tanti punti di prelievo idrico cittadino.



Ma ce ne vuole per soddisfare la sete di attesa per la festa del 2 luglio, che resta vincolata a quella data. E l’Associazione ” Maria Santissima della Bruna, statene certi, sarà prodiga di videoinformazioni e di fotografie, come quelle realizzate nel 2018 dal giovane Giorgio Cossu nel libro ” La signora della cartapesta.L’effimero a Matera” Nane edizioni .



Cossu ha accolto momenti particolari della ”fattura” del carro realizzato dai Pentasuglia vivendo da artigiano aggiunto (della fotografia) insieme ai protagonisti principali del progetto. Un lavoro certosino, tra sequenze e dosaggi di luce, che resterà negli annali bibliografici della festa, raccontata dalla fabbrica di Piccianello.

Un testo nelle lingue italiano e inglese dal filmato sul carro



Carro della Bruna 1946

🎙Lo sapevi che…?

🇮🇹 il carro del 1946 fu costruito dalla famiglia Nicoletti, il cui tema è tratto dal Vangelo secondo Giovanni: “il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui, disse: Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo.” (1,29). La parte centrale raffigura San Giovanni che ha tra le braccia un agnello, contornato di angeli. Nella torre anteriori e troviamo due angeli che con le trombe annunciano il sacrificio di Gesù e la sua risurrezione. Sono ancora dominanti i motivi floreali.

🕯c’è un collegamento tra questo carro è quello del 2020/2021, entrambi non hanno sfilato nella data in cui la loro sfilata era stata preposta, il primo non ha potuto passare per i vicoli della città a causa della II guerra mondiale, il secondo per la pandemia di Coronavirus.

📖 tratto dal libro “il carro della Bruna nel suo itinerario storico religioso” di Antonio e Davide Giampiero.

🎙 Did you know that …?

🇬🇧 the chariot of 1946 was built by the Nicoletti family, whose theme is taken from the Gospel according to John: “the next day, John seeing Jesus coming towards him, said: Behold the lamb of God, behold the one who takes away the sin of the world . ” (1.29). The central part depicts St. John holding a lamb in his arms, surrounded by angels. In the front tower and we find two angels who with trumpets announce the sacrifice of Jesus and the resurrection of him. Floral motifs are still dominant.

🕯there is a connection between this float and that of 2020/2021, both did not marched on the date in which their parade was in charge, the first could not pass through the alleys of the city due to World War II, the second for the Coronavirus pandemic.

📖 based on the book “il carro della Bruna nel suo itinerario storico religioso” di Antonio e Davide Giampiero.