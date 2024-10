Festa della Bruna 2025. Pubblicato bando per bozzetto carro trionfale

Quanti si cimenteranno per realizzare il bozzetto e saranno scelti per realizzare il carro trionfale di cartapesta avranno un motivo in più per far bene e passare alla storia della Festa della Bruna 2025, che coincide con l’ Anno Santo. L’Associazione Maria “Santissima della Bruna” ha pubblicato sul sito web www.festadellabruna.it il bando di concorso per la realizzazione del bozzetto, finalizzato alla assegnazione dell’incarico per la realizzazione del carro trionfale di cartapesta in onore della Protettrice, che si festeggerà il 2 luglio 2025. Gli artisti dovranno cimentarsi, nella realizzazione del disegno policromo, sul tema ”Mio Signore e mio Dio”, tu mia Speranza” tratto dal vangelo secondo Giovanni (Cfr. Gv 20, 19-31) , annunciato nella serata ieri in Cattedrale dall’Arcivescovo Giuseppe Antonio Caiazzo https://giornalemio.it/cronaca/ce-il-tema-per-il-carro-della-festa-della-bruna-dellanno-santo/ . La partecipazione al concorso La partecipazione al concorso è aperta sia a quanti desiderino candidarsi nella categoria ” Costruttori”, che intendono concretamente realizzare il carro trionfale, sia agli ” Amatori” che intendono presentare soltanto un’ipotesi di progetto non destinato alla sua realizzazione . Gli elaborati dovranno essere presentati all’Associazione, in buste chiuse, nei giorni 20 e 30 novembre e il 2 dicembre. Una commissione procederà alla valutazione e all’affidamento dell’incarico. Il manufatto dovrà essere consegnato entro il 15 giugno 2025. All’esecutore del carro trionfale andrà un compenso di 40.000 euro. Il bando è pieno di indicazioni, ma ci sarà la possibilità per chiedere delucidazioni all’associazione. Tutto bene? Certo. Ma se vogliamo trovare il pelo nell’uovo…avremmo preferito che venisse citata quale sede ( e c’è tanto di targa e di indicazione toponomastica) della fattura del carro trionfale la omonima piazza del Carro, anzicchè Recinto Marconi che è il contesto dell’area antistante alla ”fabbrica”. Per i materani , comunque, il luogo della fattura del carro trionfale quella zona è dove ” s’ fesc u’ quorr”, a Piccianidd, a Piccianello.



IL BANDO

art 1 – ISTITUZIONE DEL CONCORSO

L’Associazione Maria SS. della Bruna, con sede in Matera piazza Duomo 7, indìce un

concorso per selezione finalizzato alla costruzione del carro trionfale in onore di Maria SS.

della Bruna, da realizzare in cartapesta su supporto ligneo e da ultimare entro e non oltre il 15

giugno 2025. Il concorso è indirizzato, pertanto, alla scelta del miglior progetto del detto carro

da realizzare per la festa del 2 Luglio 2025, onde stimolare nella popolazione la riflessione su

tematiche evangeliche, sensibilizzarla sui temi della pace, del rispetto reciproco e della

solidarietà umana, rafforzare la fede e incrementare la devozione alla Vergine Maria.

Art. 2 – OGGETTO DEL CONCORSO

Il progetto del carro da realizzare dovrà essere aderente, in ogni sua parte, al tema del

concorso per l’edizione 2025 della festa della Bruna che è formulato come segue:

«“Mio Signore e mio Dio”, tu mia Speranza.»

(Cfr. Gv 20, 19-31)

Al fine di agevolare l’ideazione del progetto del carro trionfale, insieme al presente bando

viene fornita, nell’ALLEGATO “A”, la relazione esplicativa di tale tema con alcuni

suggerimenti che, personalizzati secondo l’estro personale, dovranno essere rappresentati sul

carro.

Art. 3 – PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è aperta sia a coloro che desiderano candidarsi nella

categoria “COSTRUTTORI” – cioè a coloro che intendono concretamente realizzare il carro

trionfale -, sia a coloro che decidono di candidarsi nella categoria “AMATORI” – cioè a

coloro che intendono presentare soltanto un’ipotesi di progetto non destinato alla sua

realizzazione – specificati nel primo comma del successivo art. 11 contenente le norme per tale

categoria.

Il presente bando di concorso, lo schema del contratto e gli altri allegati indicati nel

prosieguo sono scaricabili collegandosi al sito internet http://www.festadellabruna.it/ oppure

possono essere richiesti dagli interessati all’Associazione Maria SS. della Bruna presso la sede

operativa sita in Matera, via San Francesco d’Assisi n. 4.

Possono partecipare al concorso, nella categoria COSTRUTTORI, nei termini e nei modi

previsti dal presente bando, in forma singola o associata, ivi compreso le forme di

Associazione temporanea di imprese (A.T.I.) o di Raggruppamento temporaneo di imprese

(R.T.I), gli artisti e le ditte artigiane, residenti o aventi sede legale in Matera e provincia da

almeno un anno, od originari di Matera e provincia, in quanto idonei a garantire e preservare

la tradizione del carro trionfale secondo lo spirito e l’affezione alla festa della Bruna trasmessi

fin dal 1690 dai precedenti costruttori, tutti materani. Nel caso di partecipazione in forma

associata, compreso A.T.I. o R.T.I., dovrà essere designato il capogruppo e dovrà essere

indicata la tipologia al fine di definire le rispettive responsabilità; tutti i componenti del

raggruppamento dovranno sottoscrivere una dichiarazione di impegno a costituirsi in

compagine unica.

I partecipanti dovranno essere esperti nella lavorazione della cartapesta e in grado di

assumersi materialmente l’impegno di realizzare direttamente, e dunque con espresso divieto

di affidamento a terzi, il carro trionfale della Madonna della Bruna, edizione 2025, secondo

le norme contenute nello schema di contratto che costituisce ALLEGATO “B” al presente

bando.

I partecipanti al concorso nella categoria “costruttori” dovranno rispettare le seguenti

condizioni:

a) in mancanza di possesso di partita IVA alla data di presentazione della domanda, dovranno

presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.

445/2000, come da ALLEGATO “E”, con la quale si impegnano a produrre il certificato di

attribuzione della Partita IVA prima di sottoscrivere il contratto di affidamento;

b) a esclusione degli artisti, dovranno essere iscritti all’albo provinciale delle imprese

artigiane tenuto dalla Camera di Commercio; pertanto, dovranno impegnarsi a consegnare,

in caso di vincita del concorso, il relativo certificato prima della sottoscrizione del

contratto (come da già citato ALLEGATO “E”);

c) dovranno sottoscrivere una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando

l’ALLEGATO “C” al presente bando, con la quale si impegnano:

c.1) ad adempiere, in caso di ricorso a mano d’opera, a tutto quanto previsto per legge sulle

assunzioni, ad applicare i contratti collettivi di lavoro per categoria, a osservare le norme di

sicurezza sul lavoro, ad assumersi tutti gli oneri nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e a

sollevare l’Associazione Maria SS. della Bruna da ogni responsabilità per eventuali

inadempienze al riguardo; circa la sicurezza sul lavoro, i relativi oneri saranno a carico

dell’esecutore che, inoltre, al momento della sottoscrizione del contratto, si dovrà impegnare a

ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08;

c.2) a non modificare o alterare le strutture e gli impianti presenti nei locali, che saranno

concessi in uso per la realizzazione dell’opera, ubicati in Matera, piazzetta del Carro Trionfale

(recinto Marconi), segnalando tempestivamente alla committente eventuali situazioni di

pericolo che possono generarsi da strutture e impianti;

c.3) ad assumersi l’onere di non esercitare nei medesimi suddetti locali, direttamente e/o

tramite i propri eventuali collaboratori, nessun’altra attività e/o utilizzo, se non quelli

strettamente necessari alla realizzazione del carro trionfale di cui al presente bando, nel periodo

compreso tra la data di consegna delle chiavi dei detti locali e quella di restituzione delle stesse,

salvo autorizzazione scritta della committente;

c.4) ad assumersi, per sé e per i propri eventuali collaboratori, a tutela dell’immagine e

dell’esclusività pubblicitaria della festa della Bruna da parte dell’Associazione Maria SS.

della Bruna, l’onere di non apporre né all’interno dei locali di cui al precedente punto c.2), né

nella città di Matera e provincia, né in alcun’altra località, manifesti, cartelloni e/o striscioni

con finalità commerciali, né di effettuare ogni altra forma di pubblicità, diretta o indiretta, che

non sia autorizzata o gestita dall’Associazione Maria SS. della Bruna;

c.5) ad assumersi l’onere di non pubblicizzare, direttamente e/o tramite i propri eventuali

collaboratori, con qualsiasi mezzo (compresi i social, mezzi di comunicazione digitale, oggetti

omaggio, etc.), prodotti, marchi, segni distintivi, ecc. di qualsiasi azienda durante tutte le fasi

di costruzione del carro trionfale e a lavori ultimati, ovvero dalla data di ricezione della

comunicazione di cui all’art. 9 terz’ultimo comma, facendo esplicito e/o implicito riferimento

all’incarico ricevuto, al lavoro in corso di esecuzione e/o espletato e comunque al carro

trionfale e ai festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna;

d) dovranno dichiarare, come da ALLEGATO “D”, di essere certi che i locali di cui al punto

c.2) siano idonei alla realizzazione del loro progetto di carro trionfale; pertanto, prima di

presentare la domanda di partecipazione, sarà necessario che i candidati chiedano un

appuntamento all’Associazione Maria SS. della Bruna per visionare tali locali.



Art. 4 – PRESENTAZIONE DEI PROGETTI: TERMINI

Il plico contenente il progetto, gli elaborati aggiuntivi e gli allegati descritti nel successivo

art. 5 (“Modalità”) dovrà pervenire in forma anonima entro e non oltre le ore 20:00 del 02

dicembre 2024: a) con consegna diretta, per il tramite di persona non riconducibile all’autore

e alla sua parentela, presso la sede operativa dell’Associazione sita in Matera in via San

Francesco d’Assisi n. 4, nei giorni 29 e 30 novembre e 2 dicembre 2024 dalle ore 10:00 alle

ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00; b) ovvero mediante raccomandata o corriere. Si

suggerisce, comunque, di non ricorrere alla seconda modalità di recapito – sub b) – per evitare

che il plico possa essere consegnato oltre il termine perentorio sopra indicato, ovvero che

possa risultare danneggiato o riportare segni, anche involontari, interpretabili come distintivi,

che inducano la commissione a escludere il progetto dal concorso.

Il progetto dovrà essere contenuto in involucro di colore bianco, non deformabile, sul

quale dovrà essere apposta solo ed esclusivamente la dicitura IN STAMPATELLO:

“Progetto per la costruzione del carro trionfale in onore di Maria SS. della Bruna, anno 2025”

e l’indicazione della categoria per la quale si concorre, cioè COSTRUTTORI.

I plichi che perverranno oltre l’ora e la data sopra indicata saranno esclusi dal concorso e

dalla relativa graduatoria di merito. In tal caso (plico pervenuto fuori termine) non si darà

luogo all’esame del progetto, come da successivo art. 9, ma si procederà alla sola apertura

della busta contraddistinta con la lettera “B”, di cui al successivo art. 5, al fine di conoscere

le generalità del partecipante.

Saranno esclusi, altresì, i progetti che, sebbene presentati regolarmente entro il termine

previsto, siano, rispetto alla documentazione di cui ai successivi artt. 5 e 6, difformi e/o

incompleti di notizie, documenti, elaborati, anche solo parzialmente, e/o privi di firma. In tal

caso, (documentazione difforme e/o incompleta, anche solo parzialmente, e/o privi di firma)

i progetti saranno esclusi dal concorso e dalla relativa graduatoria di merito di cui all’art. 9.

4

Art. 5 – PRESENTAZIONE DEI PROGETTI: MODALITÀ

Sul plico, sul progetto (bozzetto), sulla relazione indicata poco oltre e sugli elaborati

(disegni/dipinti) integrativi di cui al successivo art. 6, 3° comma, non dovrà essere apposta

la firma del concorrente o segni distintivi, pena l’esclusione dal concorso.

I concorrenti sono tenuti a presentare, oltre al bozzetto di cui al successivo art. 6, 1°

comma, altre due buste di colore bianco, chiuse e sigillate ai lembi con nastro adesivo

trasparente: – la prima busta, di formato C4 (foglio intero), che il concorrente dovrà contraddistinguere

con la lettera “A”, dovrà contenere: a) una relazione descrittiva del progetto su massimo 4

facciate in formato A4 di non oltre 30 righe per ogni facciata, nella quale dovrà essere anche

precisato il numero delle statue e degli angioletti a tutto tondo che si andranno a collocare

sul carro; b) gli elaborati (disegni e/o dipinti), di cui al successivo art. 6, 3° comma. Né la

busta né alcun altro foglio o elaborato grafico dovranno essere firmati, né dovranno

riportare segni identificativi, pena l’esclusione dal concorso; – la seconda busta, di formato C5 (mezzo foglio), che il concorrente dovrà contraddistinguere

con la lettera “B”, dovrà contenere: a) la copia, debitamente sottoscritta, della carta

d’identità o del passaporto in corso di validità; b) nr. 7 attestazioni su fogli di colore bianco

in formato A4 su cui saranno riportati:

* 1ͣ – le proprie generalità e la residenza con indirizzo e numero civico;

* 2ͣ – le generalità di tutti gli eventuali collaboratori, con l’indicazione dei rispettivi

indirizzi di residenza e dei codici fiscali;

* 3ͣ – il proprio curriculum, in forma sintetica, circa l’attività svolta nell’arte della cartapesta;

* 4ͣ – la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 come da ALLEGATO “D”, di

impegno a realizzare il carro trionfale entro il 15 giugno 2025 nei locali ubicati in Matera,

piazzetta del Carro Trionfale (recinto Marconi), e di presa visione dei medesimi locali,

giudicandoli idonei;

* 5ͣ – l’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui alle lettere a) e b) del

precedente art. 3, come da ALLEGATO “E”;

*6ͣ – la dichiarazione di impegno, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, come da lettera c) del

precedente art.3, contenente quanto previsto alle lettere c1, c2, c3, c4, c5, redatta utilizzando

l’ALLEGATO “C”, già citato sopra;

*7ͣ – la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta utilizzando ALLEGATO “F”,

di conferma di aver preso visione dello schema di contratto di affidamento per la realizzazione

5

del carro trionfale in onore di Maria SS. della Bruna, edizione 2025, e di accettazione

incondizionata di tutte le clausole e condizioni del medesimo.

Tutti i suddetti fogli contenuti nella busta “B” dovranno essere datati e sottoscritti con

firma leggibile, mentre la busta NON dovrà riportare segni identificativi, né dovrà essere

firmata, pena l’esclusione dal concorso e dalla graduatoria di merito.



Art. 6 – ELABORATI RICHIESTI

Il bozzetto dovrà essere realizzato nelle dimensioni di cm 50.00×70.00 su cartoncino (da

incollare su supporto che lo regga nella posizione verticale) o su tela fissata su telaio o su

supporto ligneo, con tecnica coloristica a scelta. Esso dovrà essere unico, originale e inedito,

pena l’esclusione dal concorso e dalla graduatoria di merito, non dovrà presentare la firma

dell’autore o segni di riconoscimento e, pertanto, non dovrà essere dotato di cornice.

Il progetto dovrà prevedere necessariamente, pena l’esclusione dal concorso, la presenza

sul carro di almeno n. 8 (otto) sculture in cartapesta a tutto tondo, delle quali almeno n. 4

(quattro) da collocare nella parte centrale, e di almeno n. 10 (dieci) angioletti a tutto tondo.

La commissione di valutazione, al momento dell’assegnazione del punteggio, terrà conto

della presenza di un maggior numero di tali sculture sul carro rispetto a quello obbligatorio

e della presenza di elementi scultorei o architettonici di particolare rilevanza.

Il bozzetto dovrà essere accompagnato necessariamente, pena l’esclusione dal concorso,

da un congruo numero di elaborati (disegni e/o dipinti), delle dimensioni che il candidato

riterrà più idonee, da cui si possa comprendere chiaramente l’idea progettuale anche di tutte

le parti del carro non visibili dal bozzetto (lato opposto a quello rappresentato, parte

frontale anteriore con relativo rostro, fiancate, facciate interne e laterali delle torrette, retro

del carro, spalliera – fronte e retro – del trono). Come stabilito nel precedente art. 5, si

ribadisce che tali elaborati dovranno essere inseriti nella busta contraddistinta dalla lettera

“A” e non devono presentare alcuna firma o segni di riconoscimento, pena l’esclusione dal

concorso e dalla graduatoria di merito.

Nella elaborazione del progetto e nella realizzazione del manufatto, il concorrente dovrà

tenere conto delle dimensioni del carro e della base di appoggio, avendo presente che saranno

tali da consentire l’accesso dello stesso in piazza Duomo.

La struttura lignea (scheletro) del carro e i locali dove avranno luogo i lavori di costruzione

del medesimo per l’edizione 2025, ubicati in Matera, piazzetta del Carro Trionfale (recinto

Marconi), potranno essere visionati dai concorrenti chiedendo un appuntamento

all’Associazione Maria SS. della Bruna; in mancanza, si intenderà che essi sono a perfetta

6

conoscenza sia della struttura lignea che dei locali sopracitati. In ogni caso, i concorrenti

potranno ritirare, presso la sede dell’Associazione Maria SS. della Bruna, lo schema dello

scheletro del carro.

Art. 7 – IMPORTO DELLA SPESA

L’importo omnicomprensivo per la realizzazione del manufatto è stabilito in €. 40.000,00

(Euro quarantamila/00), oltre IVA come per legge, che sarà a totale carico

dell’Associazione Maria SS. della Bruna ed erogata nei modi e nei termini stabiliti dal

contratto.

Al secondo e al terzo classificato della categoria “costruttori” sarà conferito un premio in

danaro rispettivamente di €. 500,00 (Euro cinquecento/00) ed €. 250,00 (Euro

duecentocinquanta/00). Tutti gli altri riceveranno una targa ricordo e un piccolo dono.

Art. 8 – ULTERIORI COMPENSI

In aggiunta all’importo di cui al precedente art. 7 saranno corrisposti i compensi di cui ai

seguenti commi, alle condizioni ivi stabilite.

È previsto un premio incentivante fino a un massimo di €. 2.000,00 (Euro duemila/00),

oltre IVA come per legge, commisurato alla rilevanza della qualità delle singole parti del

manufatto e delle variazioni migliorative apportate in corso d’opera. In particolare, per

l’assegnazione del premio e della sua entità, fino alla detta concorrenza di €. 2.000,00, si terrà

conto dell’efficacia rappresentativa dei dipinti e delle sculture realizzati, della loro quantità,

della loro armonia e proporzione anatomica, della gestualità conferita, dell’uniformità del loro

stile, del contesto in cui sono collocate e della loro particolare aderenza al tema del carro.

Al completamento dell’opera, la qualità artistica della medesima e il pregio delle variazioni

migliorative apportate saranno valutati dalla commissione di cui al successivo art. 9, 1° comma,

che determinerà, a suo insindacabile giudizio, l’entità del premio che, perciò, potrà

eventualmente essere corrisposto in tutto o in parte e, cioè, da 0% (zero per cento) al 100%

(cento per cento) dell’importo suddetto.

Al vincitore del presente bando è richiesta, inoltre, l’esecuzione di una miniatura in scala

1:10, del tutto fedele al carro costruito, da produrre utilizzando come materiali il legno, la

cartapesta e il gesso e/o la terracotta, ovviamente dipinti, e da consegnare all’Associazione

Maria SS. della Bruna entro e non oltre il giorno 01 ottobre 2025; a tal fine sarà corrisposta la

somma aggiuntiva di €. 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA come per legge, che sarà versata

ad avvenuta consegna dell’opera in scala ridotta.



7

Qualora entro il termine perentorio del 01 ottobre 2025 la suddetta miniatura non sia stata

consegnata ovvero qualora essa non fosse risultata del tutto fedele al carro realizzato per

l’edizione 2025 della festa della Bruna, non sarà corrisposta la suddetta prevista somma

aggiuntiva di €. 3.000,00, ma questa sarà destinata ad altro soggetto a cui l’Associazione Maria

SS. della Bruna commissionerà la creazione della detta miniatura.

Gli importi del premio incentivante, nella misura che sarà determinata, e del compenso per

l’esecuzione del carro in scala ridotta sono a totale carico della committente.

Art. 9 – ESAME DEI PROGETTI

I progetti saranno sottoposti all’esame di un’apposita commissione che sarà nominata dal

Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Maria SS. della Bruna; essa sarà composta da

n. 5 (cinque) membri, estranei alla stessa Associazione, e cioè da un/a esperto/a in ambito

teologico e da n. 4 professionisti con competenze in ambito artistico e/o architettonico.

All’apertura dei plichi, all’esame dei progetti e alla relativa assegnazione del punteggio da parte

dei commissari assisterà un notaio che sovrintenderà sulla regolarità dell’esame dei progetti.

In sede di riunione, prima di dare avvio ai lavori, sarà nominato il presidente della commissione

scelto tra i suoi stessi membri e un segretario esterno alla stessa e, perciò, senza diritto di voto.

Tutti i componenti della commissione potranno esprimere il proprio giudizio, avendo a

disposizione ognuno di essi complessivamente n. 100 punti da assegnare ai candidati della

categoria “costruttori”, come da fac-simile delle schede di valutazione, di cui all’ALLEGATO

“G-1”, che saranno utilizzate da ognuno di loro, dalle quali si evince che essi terranno conto

della:

1) Aderenza del progetto al tema religioso, sia come rappresentato nella parte centrale e

sia come richiamato nelle varie parti del manufatto;

2) Armonia compositiva e stilistica: a) della struttura complessiva (equilibrio dell’insieme

dell’architettura del carro, armonia dei singoli corpi architettonici, movimento delle linee, uso

dello spazio, uso del colore, uso della luce); b) degli elementi scultorei a rilievo e a tutto

tondo (proporzioni anatomiche, gestualità e dinamismo, collocazione nello spazio), desumibili

anche dagli elaborati aggiuntivi allegati (disegni/dipinti); c) delle rappresentazioni pittoriche

(armonia di stile, unità compositiva, posizione sul carro, dimensioni in relazione allo spazio

da occupare), desumibili soprattutto dagli elaborati aggiuntivi allegati (disegni/dipinti).

Sarà formata un’apposita graduatoria dei partecipanti e risulterà vincitore il candidato della

categoria “costruttori” che avrà complessivamente raggiunto il punteggio più elevato tra coloro

8

che non risulteranno esclusi dal concorso e dalla graduatoria di merito, come previsto dai

precedenti artt. 4, 5, 6. A parità di punteggio la commissione assegnerà la vittoria per sorteggio.

La decisione della commissione sarà resa nota al vincitore con comunicazione scritta anche

a mezzo e-mail/P.E.C.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

Art. 10 – REALIZZAZIONE DEL CARRO TRIONFALE

Alla sottoscrizione del contratto il vincitore del presente bando dovrà impegnarsi a

realizzare il carro trionfale dell’edizione 2025 nei locali indicati all’art. 3 sub c2), che

dovranno essere utilizzati esclusivamente come laboratorio per lo svolgimento dell’attività

strettamente necessaria alla realizzazione del manufatto, come da bozzetto, elaborati

aggiuntivi e relazione presentati per la partecipazione al concorso; pertanto, il vincitore dovrà

impegnarsi a non destinare i predetti locali a un diverso utilizzo.

Il carro trionfale, avente le caratteristiche espresse nel bozzetto, negli elaborati aggiuntivi

e nella relazione descrittiva, deve essere ultimato in ogni sua parte e consegnato alla

committente entro e non oltre il 15 giugno 2025. Al fine di garantire il rispetto di tale

termine, il vincitore del presente bando alla firma del contratto dovrà consegnare alla

committente il cronoprogramma firmato dei lavori nel quale dovranno essere indicate in

dettaglio le opere da realizzare in ogni fase mensile dell’avanzamento dei lavori. Per

verificare il rispetto dei tempi indicati, la committente, avvalendosi anche della consulenza

di esperti di propria fiducia, entro il 10 dei mesi di marzo, di aprile, di maggio e di giugno

2025 verificherà l’osservanza del cronoprogramma mensile e, qualora dovesse constatare

ritardi nella realizzazione della fase di avanzamento mensile prevista, essa a suo

insindacabile giudizio potrà decidere se applicare una penale commisurata al 10%

dell’importo totale del compenso, dunque di €. 4.000,00 per ogni inadempienza mensile,

ovvero dichiarare rescisso il contratto per inadempienza dell’esecutore, richiedendo la

restituzione delle somme pagate a titolo di caparra confirmatoria e di eventuali acconti, oltre

il risarcimento del danno ulteriore.

Si precisa che le variazioni che si intenderanno apportare in corso d’opera, rispetto al

bozzetto presentato, dovranno essere state preventivamente approvate per iscritto dalla

committente che, comunque, nominerà un suo incaricato col compito di verificare l’andamento

dei lavori, di validare eventuali lievi modifiche e supportare l’esecutore e i suoi collaboratori

in tutte le fasi di realizzazione del carro.

9

Art. 11 – CATEGORIA “AMATORI”

Al fine di sensibilizzare le coscienze di tanti desiderosi di offrire un contributo culturale

e artistico alla festa in onore di Maria SS. della Bruna, possono presentare un proprio

bozzetto con una loro ipotesi di progetto: a) coloro che desiderano partecipare al bando di

concorso semplicemente per affezione alla festa della Bruna, siano essi artisti senza adeguata

struttura organizzativa o privati cittadini che vogliono offrire un contributo culturale

ispirandosi al tema della presente edizione; b) coloro che, pur avendo i requisiti, le capacità

e la possibilità per candidarsi nella categoria “costruttori”, per la presente edizione

preferiscono soltanto presentare una loro idea progettuale; c) ragazze e ragazzi ancora

minorenni, purché abbiano compiuto i 14 (quattordici) anni alla data di scadenza del presente

bando di concorso; d) classi scolastiche. Per tutti loro è prevista l’iscrizione nella categoria

“AMATORI”.

Per la presentazione dei progetti i candidati alla categoria “amatori” dovranno attenersi

alle norme indicate nel precedente art. 4, avendo cura di indicare sull’involucro la dicitura

IN STAMPATELLO: “Progetto per la costruzione del carro trionfale in onore di Maria SS.

della Bruna, anno 2025” e l’indicazione della categoria AMATORI.

Sul plico e sul progetto (bozzetto) non dovrà essere apposta la firma del concorrente

o segni distintivi, pena l’esclusione dal concorso.

All’interno del plico, senza includerla in alcuna busta, dovrà essere unita una relazione

esplicativa del bozzetto redatta su massimo 4 facciate di foglio A4, ognuna delle quali di

non oltre 30 righe, che, ovviamente, non dovrà essere sottoscritta né recare segni di

riconoscimento. È fatto obbligo, invece, allegare una sola busta mezzo foglio di colore

bianco, sigillata ai lembi con nastro adesivo trasparente, contenente un foglio formato A4 su

cui saranno riportate le proprie generalità, la residenza con via e numero civico; foglio che

dovrà essere sottoscritto con firma leggibile, pena l’esclusione dal concorso. I gruppi di

partecipanti potranno utilizzare un unico foglio formato A4 sottoscritto in calce alla parte di

pertinenza di ognuno. I candidati non ancora maggiorenni dovranno invece inserire in tale

busta la dichiarazione liberatoria secondo il modello ALLEGATO “H”; se il progetto è

presentato da gruppi di minorenni, ognuno di essi dovrà presentare singole liberatorie come

da detto ALLEGATO “H”.

Il bozzetto dovrà essere realizzato nelle dimensioni di 50.00×70.00 cm su cartoncino (da

incollare su supporto che possa sostenerlo nella posizione verticale) o su tela fissata su telaio

o su supporto ligneo, con tecnica coloristica a scelta. Esso dovrà essere unico, originale e

inedito, pena l’esclusione dal concorso e dalla graduatoria di merito, e non dovrà

presentare la firma dell’autore o segni di riconoscimento e, pertanto, non dovrà essere

dotato di cornice.

Il concorrente vincitore della categoria “amatori”, a richiesta e previa autorizzazione del

Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, potrà prendere visione dei lavori di

costruzione del manufatto durante le varie fasi di realizzazione; in caso di sua rinuncia tale

facoltà sarà conferita al secondo classificato oppure al terzo qualora anche il secondo vi

rinunci. Tutti i partecipanti alla categoria “amatori” riceveranno una targa ricordo e un piccolo

dono.

I progetti dei candidati della categoria “amatori” saranno valutati con gli stessi criteri detti

in precedenza all’art. 9 con l’assegnazione, però, di massimo n. 70 punti a ogni progetto, come

da fac-simile della scheda di cui all’ALLEGATO “G-2”.

Il bozzetto dei non vincitori della categoria “amatori” potranno essere restituiti, se

formalmente richiesto dai medesimi, soltanto dopo la presentazione al pubblico dei medesimi;

la committente però si riserva il diritto di produrre le immagini di quanto restituito, sia per

tenere memoria di essi agli atti del presente bando di concorso, sia per il loro eventuale utilizzo

in pubblicazioni e/o per scopi pubblicitari/commerciali. Il restante carteggio presentato dai non

vincitori, invece, resterà agli atti dell’Associazione Maria SS. della Bruna a documentazione

del presente bando di concorso.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Il bozzetto, gli elaborati (disegni/dipinti) di accompagnamento e ogni altra documentazione

a essi inerenti del concorrente che risulterà vincitore del presente bando non saranno restituiti

e resteranno di proprietà esclusiva della committente, che potrà utilizzare gli stessi per qualsiasi

scopo, ivi compreso quello commerciale. L’Associazione Maria SS. della Bruna, pertanto, si

riserva il diritto all’utilizzazione delle immagini per fini istituzionali, promozionali,

commerciali o per servizi televisivi e giornalistici, nonché il diritto all’utilizzazione delle

fotografie e delle riprese video per documentari, produzioni cinematografiche e pubblicazioni.

Il bozzetto e gli elaborati aggiuntivi (disegni/dipinti) di accompagnamento dei non vincitori

della categoria “costruttori” potranno essere restituiti, se formalmente richiesto dai medesimi,

soltanto dopo la presentazione al pubblico dei medesimi; la committente però si riserva il

diritto di produrre le immagini di quanto restituito, sia per tenere memoria di essi agli atti

del presente bando di concorso, sia per il loro eventuale libero utilizzo in pubblicazioni e/o

per scopi pubblicitari/commerciali. Il restante carteggio presentato dai non vincitori, invece,

resterà agli atti dell’Associazione Maria SS. della Bruna a documentazione del presente bando

11

di concorso.

L’Associazione Maria SS. della Bruna si riserva l’esclusivo diritto di consentire, durante il

periodo di costruzione del carro trionfale, e anche, una volta completato, prima del

tradizionale periodo di apertura al pubblico dei locali in cui esso sarà stato realizzato, l’accesso

per eventuali visite guidate e/o per l’esecuzione di riprese cine-foto-video e/o per servizi

giornalistici; le riprese cine-foto-video potranno essere effettuate anche mentre l’esecutore

e/o i suoi collaboratori sono intenti alla realizzazione del carro trionfale. Sarà cura

dell’Associazione darne preavviso di almeno 24 ore all’esecutore che sarà tenuto a prestare la

più ampia collaborazione; comunque, egli non potrà opporre eccezioni o muovere lamentele

riguardo ai tempi e al nominativo di colui/colei che il Presidente dell’Associazione Maria SS.

della Bruna dovesse eventualmente incaricare per fare da guida durante le visite ovvero che

dovesse incaricare per le riprese cine-foto-video.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso, è fatto assoluto

divieto di assumere, da parte di tutti i partecipanti e dei loro collaboratori, plateali forme di

protesta e di espressione o esternazione (direttamente e/o con condivisione e/o approvazione

sui vari mezzi di comunicazione) non conformi allo spirito religioso e gioioso della festa della

Bruna e/o qualsiasi atteggiamento ostile e irrispettoso. Qualora all’apertura delle buste

contenenti l’identità dei candidati, qualcuno dei partecipanti, o i suoi eventuali collaboratori,

risulti essere stato responsabile di tali comportamenti, sarà escluso dalla graduatoria di merito

e dal concorso, sia per la presente edizione che per le successive, fino ad un massimo di tre

anni.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le

norme contenute nel presente bando e nel relativo schema di contratto che il vincitore è

obbligato a stipulare entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione dell’invito mediante Pec

alla sottoscrizione. Scaduto il termine perentorio sopra indicato, la mancata sottoscrizione sarà

considerata rinuncia all’incarico, con conseguente esclusione dall’aggiudicazione, senza

ulteriori comunicazioni all’interessato, e con immediata assegnazione dell’incarico al secondo

classificato, e così di seguito.

Il concorso verrà comunque espletato anche se sarà presentato un solo progetto.

In caso non pervenga alcun progetto nel termine indicato nel precedente art. 4 del presente

bando, l’Associazione Maria SS. della Bruna procederà all’affidamento diretto dell’incarico

di costruzione del carro trionfale dell’edizione 2025 a un soggetto liberamente scelto in

possesso dei requisiti di partecipazione al bando.

Qualora nessun interpellato accetti l’incarico, si procederà all’affidamento diretto anche in

deroga al 1° comma dell’art. 3 (“Partecipazione”) del presente bando.

L’inosservanza di una qualsiasi delle clausole contenute nei precedenti articoli comporterà

l’applicazione di penali dell’importo riportato nello schema di contratto, che costituisce parte

integrante del presente bando.

L’Associazione Maria SS. della Bruna si riserva la facoltà di indicare un altro luogo dove

costruire il carro trionfale qualora, per motivi a lei non imputabili, non fosse possibile utilizzare

il laboratorio ubicato in Matera al recinto Marconi.

Art. 13 – INFORMAZIONI

Il responsabile della procedura del bando e della custodia dei bozzetti e dei relativi elaborati

aggiuntivi sarà nominato dal Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna.

Gli interessati potranno chiedere eventuali chiarimenti ai rappresentanti della medesima

Associazione presso la sede operativa sita in Matera, via San Francesco d’Assisi n. 4, i

venerdì e i sabato compresi tra il 25 ottobre e il 23 Novembre 2024, dalle ore 18:00 alle ore

19:00.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003.

Matera, 02 ottobre 2024

ASSOCIAZIONE MARIA SS. DELLA BRUNA

Il Presidente

Dr. Bruno Caiella

ALLEGATI: – “A” – Relazione esplicativa del tema del carro trionfale dell’edizione 2025; – “B” – Schema del contratto di affidamento; – “C” – Dichiarazione di impegno, di cui all’art. 3 sub c) del presente bando; – “D” – Impegno a realizzare il carro nei locali indicati nel bando di concorso entro la data stabilita

dal bando stesso e dichiarazione di presa visione dei medesimi, giudicandoli idonei; – “E” – Impegno in assenza di partita IVA; impegno alla produzione del certificato di iscrizione

all’Albo delle Imprese Artigiane; attestazione di condizione di “artista” senza partita IVA; – “F” – Conferma di presa visione dello schema di contratto e di accettazione di tutte le sue

clausole e condizioni; – “G-1”- Fac-simile delle schede di valutazione dei progetti della categoria “costruttori”; – “G-2”- Fac-simile delle schede di valutazione dei progetti della categoria “amatori”; – “H” – Dichiarazione liberatoria per partecipanti minorenni.