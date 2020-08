Rivedere tra le mani le sequenze della festa della Bruna, che quest’anno non ha avuto lo svolgimento tradizionale a causa delle restrizioni imposte dall’epidemia da virus a corona, risveglia sentimenti di appartenenza per quanti alla Festa per la Protettrice ci tengono, eccome. Ed è quello che capita rivedendo un filmato, una immaginetta, cartoline, libri e anche una piccola ma funzionale pubblicazione in tre dimensioni, che fa ”apparire” l’appuntamento con il 2 luglio come è. E quell’appare è la traduzione dell’inglese ” pop-up” un anglicismo tecnico che accompagna il piccolo lavoro , tra le tante attività editoriali, promosse dall’Associazione ”Maria Santissima della Bruna”. Così la festa in pillole fino allo strappo del carro trionfale di cartapesta è il pretesto, e lo abbiamo fatto aprendo il pop-up con alcuni bambini, per narrare, descrivere l’appuntamento più atteso dai materani. Una sequenza che – con il cartoncino, i colori, i protagonisti della festa- sembra uscire dalla pubblicazione per entrare negli occhi e nell’anima della gente. Appare, appare …provatene a tenerne una tra le mani e vi accorgerete che la dimensione del 3D è reale.

È possibile ottenere il libretto – come riporta il sito dell’Associazione, perennemente al lavoro con il presidente Bruno Caiella- con un contributo libero di almeno € 5,00, inoltrando la richiesta via all’indirizzo associazionedellabruna.stampa@gmail.com, indicando nome, cognome e proprio recapito telefonico.



LA PRESENTAZIONE DEL LIBRETTO

Nel 750° anniversario dell’ultimazione della Basilica Cattedrale (1270), intitolata proprio alla Madonna della Bruna, in risposta a continue richieste di approfondimento dei contenuti religiosi e culturali custoditi nella festa della Bruna, la scrivente Associazione intende incoraggiare le iniziative progettuali che per qualità e contenuto possono soddisfare adeguatamente l’interesse sopra precisato. Perciò, si intende realizzare un libretto pop-up 3D, di cui si allega il prototipo, creato dall’artista palermitana Anna Cottone e prodotto dall’art designer Vittorio Correnti della “Magazzini Ark” di Palermo, e realizzato totalmente in modo artigianale. Esso, nelle immagini desunte da dipinti dal fascino naif, opportunamente miniaturizzati, mostra in modalità pop up, con immagini a rilevo, due fasi della festa della Bruna su uno sfondo della Murgia materana e dei Sassi sui quali si erge maestosa la Cattedrale. Quest’ultima è riprodotta di spigolo anche sul retro al di sopra della riproduzione della lapide che ricorda il suo 750° anniversario; altre immagini e un breve testo (tradotto anche in inglese), rendono il libretto molto adatto a fornire brevi cenni sulla festa della Bruna con efficace immediatezza artistica.