Festa 2 luglio, anche un libro per la ”rinascita”

Ha la forma di una mattonella, 16×16 centimetri,come la tessera di un mosaico che ogni anno- ormai da 633 edizioni- porta all’appuntamento più atteso dai materani: la festa del 2 luglio, in onore della Protettrice la Madonna della Bruna. E quella ”mattonella”, il paragone dimensionale ci sta tutto, è per il libro voluto e pubblicato dall”Associazione Maria Santissima della Bruna, sul tema ” L’ostinata certezza della rinascita. Gli autori dei carri trionfali della Madonna della Bruna”. Un lavoro a tutto tondo, con i testi di Franco Moliterni, presentato sabato scorso al Museo Ridola, che spazia nei secoli tra identità e ricchezza di una festa plurisecolare che non ha dimenticato – e questo è un merito di quanti ogni anno ne ripropongono valori e portata- nemmeno durante la pandemia da virus a corona covid 19. Una fase difficile per tutti, ma che ha avuto, oltre ai momenti religiosi, un momento di impegno e ricordo comune nella mostra allestita nel 2021 presso il Museo archeologico ”Domenico Ridola”. Un luogo della memoria culturale cittadina, che ha accolto manufatti di artisti, artigiani noti e meno noti, statue e pezzi del carro trionfale, foto, video, documenti, divise dei cavalieri dei 2 luglio e di altre componenti che ogni anno ”ci sono” e vogliono esserci con orgoglio, passione e devozione.



Scorrendo le pagine del libro ritorna un pensiero e un progetto più ampio, che è negli auspici di tanti, di realizzare un archivio documentale della festa del 2 luglio. Una tessera di un mosaico da comporre, che necessità di spazi, risorse e tanta buona volontà a vari livelli per passare dalle parole ai fatti. Sarebbe un ulteriore contributo a quel percorso di riconoscimento della festa, quale bene immateriale annoverato dall’Unesco. Ma attendiamo anche atti concreti, e con il supporto responsabile degli enti territoriali, per rispettare programmi e riti della festa. Lo spettacolo dei fuochi pirotecnici sulla Murgia è tra questi. Un altra tessera del mosaico del 2 luglio da ricollocare,quanto prima, al suo posto.